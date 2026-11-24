Lega Serie A ha avviato la procedura per la commercializzazione dei diritti televisivi della Supercoppa Italiana per il prossimo ciclo 2027-2031, mettendo a disposizione degli operatori della comunicazione un pacchetto esclusivo dedicato alla manifestazione, attualmente trasmessa da Mediaset. Come emerge dall’invito a presentare offerte visionato da Calcio e Finanza, la Lega ha previsto un meccanismo di valorizzazione economica dei diritti audiovisivi legato alla formula della competizione. A differenza di quanto stabilito per la Coppa Italia, tuttavia, la scelta del format resterà nelle mani della stessa Lega Serie A, con conseguenze sul corrispettivo che dovrà essere versato dall’assegnatario dei diritti.

Il bando riguarda le stagioni 2027/28, 2028/29 e 2029/30 e contempla due differenti formule per lo svolgimento della Supercoppa Italiana: quella tradizionale con una finale secca e quella delle Final Four visto fino alla scorsa stagione. Per questo sistema, la Lega ha studiato anche un ranking per individuare le partecipanti che spazia dalla vincitrice del campionato alla quarta classifica in Serie A, passando per vincente e finalista della Coppa Italia. Resta inoltre confermata la possibilità di organizzare la manifestazione all’estero oppure di riportarla in Italia.