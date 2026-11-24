C'è anche spazio per parlare dell'attualità nell'intervista rilasciata da Fabio Cannavaro a Betsson.Sport. In mezzo agli amarcord, l'ex difensore ha provato ad immaginarsi nel calcio attuale, spiegando i problemi che avrebbe incontrato nel marcare due giocatori dell'Inter: "Lautaro è uno di quelli che può mettere in difficoltà chiunque, è un giocatore straordinario. Ma io scherzo con Marcus Thuram che sostiene che avrebbe fatto tanti gol contro di me e contro il padre. Lui è forte, è forte", ha ammesso il Pallone d'Oro 2006.