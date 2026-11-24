Sono stati resi noti quest'oggi anche gli arbitri della 15esima giornata del girone C di Serie C, turno che vedrà l'Inter Under 23 attesa dalla trasferta del Puttilli di Barletta, partita in programma domenica alle 12.30. E che sarà arbitrata da Stefano Striamo della sezione di Salerno, che avrà l'assistenza di Filippo Pignatelli di Viareggio e Sebastian Petrov di Roma 1. Domenico Mirabella di Napoli avrà il ruolo di quarto ufficiale, mentre in cabina FVS ci sarà Vincenzo Andreano di Foggia.