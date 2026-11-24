Nonostante i pochi minuti giocati nel finale da dimenticare contro l'Atalanta, Lautaro Martinez dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina domani sera contro lo Stoccarda. Confermata quindi la coppia Thuram-Esposito. Il francese comanda nelle quote goal, riporta Agipronews, a 1,75, mentre il centravanti della Nazionale è proposto a 1,83 per l'ottava rete in quattro partite fra Nazionale e club. Fra gli ospiti i nomi più pericolosi sono Deniz Undav ed Ermedin Demorovic, entrambi a 3,30 volte la posta.