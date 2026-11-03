Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria dell'Inter per 3-0 contro il Feyenoord. 

"Serviva una cosa, c'erano tanti dubbi sui singoli e sulla squadra, sul gioco, sulla pancia piena e sulla concentrazione. L'Inter ha sfatato ogni dubbio, giocando una grandissima partita di attenzione, concentrazione, sacrificio e cinismo. L'Inter aveva bisogno di questa vittoria come il pane. Ora siamo in una posizione più serena in Champions League. Ora il Como, è una partita difficile e complicata. Mi è piaciuto tantissimo Barella". 

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Sezione: Vento di Tramontana / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 23:58
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.