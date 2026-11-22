J. MARTINEZ 6 - Subisce quattro gol ma è comunque importante, perché tiene in vita l'Inter fino al rigore trasformato da Kessie. Non è colpa sua se i suoi difensori fanno concludere gli avversari da pochi passi. Lo spagnolo ci mette del suo su De Ketelaere nel primo tempo e su Pasalic nel finale, ma deve arrendersi a conclusioni ravvicinate. Se la sua squadra ha solo la nona difesa del campionato non è solo colpa sua...
PAVARD 6 - Chivu gli toglie di dosso le ragnatele e lo propone dal primo minuto sul campo dove l'ultima volta rischio di giocarsi il ginocchio. Non disdegna qualche uscita palla al piede o sovrapposizioni a Spence, con il quale l'intesa è più che discreta. Sfiora anche il 3-1 di testa. Nella sua zona agisce Zalewski, che lo porta sempre dentro al campo. Perentorio l'anticipo da cui nasce la terza rete, in difficoltà nel finale quando l'Atalanta spinge.
BASTONI 6 - Riproposto centrale, un po' a sorpresa, per dare energia alla corsia mancina. Si ritrova di fronte De Ketelaere che gli ha fatto trascorrere una brutta serata a Bruxelles in Nations League, ma stavolta esegue il compito con maggiore sicurezza. Il suo compito principale a far uscire il pallone, allargandosi per evitare la pressione centrale dei padroni di casa. Nel finale deve stringere i denti, ed è sfortunatissimo in occasione del rigore.
CARLOS AUGUSTO 6,5 - Ala aggiunta. Non si fa trovare quasi mai fuori posto (un paio di volte, su pallone perso), rispetta le consegne ed è sempre un plusvalore sulla fascia sinistra dove offre a Dimarco, sovrapponendosi, una linea di passaggio. Peccato non venga accontentato il più delle volte. Appena riceve largo alza la testa e crossa, raddoppiando la pericolosità nerazzurra in zona.
SPENCE 6 - Sempre più a suo agio nei meccanismi della squadra, gioca con grande disinvoltura e non va mai nel panico anche sotto pressione. Il feeling con Pavard funziona, in più l'inglese aggiunge grande incisività nella metà campo offensiva creando più di un grattacapo a Zappacosta, che fatica a stargli dietro. Venisse servito sempre con i tempi giusti potrebbe fare le buche a destra. Nel finale perde più di un colpo in difesa.
BARELLA 7 - Avvio indemoniato, viaggia a ritmi che gli altri faticano a seguire ed è sempre nel vivo dell'azione. Non è un caso se la rete del vantaggio nasca da un suo inserimento spregiudicato nell'area atalantina. L'uscita di Calhanoglu lo appesantisce di responsabilità, anche se Chivu decide di non accentrarlo lasciandogli la gestione della porzione destra del centrocampo. Che poi, quello è solo il punto di partenza per lui che calpesta molte più zolle di quelle che gli spetterebbero. DAL 64' JONES 5,5 - Entra per dare riposo a Barella e un po' di freschezza al centrocampo. Con il pallone tra i piedi è un bel vedere, gioca con sicurezza. La fase difensiva però non lo vede brillare nel momento in cui ci sarebbe bisogno di stringere i denti e lui sembra spaesato.
CALHANOGLU 6 - La sua partita dura appena 34 minuti per il solito infortunio muscolare che rischia di appiedarlo all'inizio di una fase delicatissima per la squadra. Fino a quando il turco è in campo, con baricentro basso, a dirigere l'orchestra la squadra gestice i tempi con sicurezza. Non a caso appena esce, sarà un caso, ma arriva la rete di Elmas. DAL 34' SUCIC 6,5 - Entra in modo inaspettato dopo poco più di mezz'ora, gli serve qualche minuto per acclimatarsi e nel mentre l'Atalanta accorcia le distanze. Chivu gli affida la cabina di regia e il croato interpreta il ruolo a modo suo, usando tecnica e soprattutto corsa e fisico. Esecuzione perfetta dal dischetto, con tanto di saltello.
MKHITARYAN 6,5 - Vince la sfida con Jones e Sucic per la posizione di mezzala sinistra e come al solito la sua predisposizione all'ordine è ammirevole. Commette qualche imprecisione, soprattutto quando non scarica con i tempi giusti un pallone invitante a Spence, però fa la sua parte considerando anche i ritmi piuttosto alti in campo. Quando sembra in riserva, lancia sul filo Thuram dando il la all'azione del rigore. DAL 77' STANKOVIC 5,5 - Entra nella fase peggiore dal punto di vista difensivo e lui non aiuta più di tanto.
DIMARCO 6,5 - Cerca con frequenza la testa di Pio, alla fine la trova da corner e intasca un assist. Viene sollecitato con continuità, il pallone si sposta molto sulle fasce dell'Inter e trova in Carlos un valido alleato. Non forza la giocata a tutti i costi, a costo di ignorare qualche taglio e prendersi dei 'vaffa'. Contiene con efficacia la corsa di Bellanova, sfortunato sul gol di Elmas che con un rimpallo fortuito lo elude. DAL 64' AKANJI 5,5 - Chivu lo getta nella mischia sul 4-2 sperando di blindare la difesa, invece la squadra fa fatica a difendere dentro l'area e lo svizzero non è propriamente perfetto.
THURAM 7,5 - Si muove tantissimo su tutto il fronte, togliendo riferimenti alla linea difensiva bergamasca, grazie alla presenza di Pio che riempie l'area al suo posto. Lavoro prezioso anche lontano dall'area di rigore, dove su fa consegnare il pallone e smuove le acque favorendo gli inserimenti dei compagni. E in avvio di ripresa porta a spasso l'intera difesa e serve a Pio l'assist visionario del 3-1. Finita? Macché: poco dopo il gol della speranza di De Ketelaere, ecco il numero che porta al rigore trasformato da Sucic. Non segna, ma è un dettaglio.
ESPOSITO 8,5 - Momento d'oro, impensabile rinunciare a lui. E al secondo pallone toccato in area firma il vantaggio, con un po' di democratica fortuna. Anche perché con il primo, di testa, sfiora il palo per pochi centimetri. Al terzo costringe Sportiello al riflesso da raccontare ai nipoti, al quarto di testa lo fredda firmando la doppietta personale. Quinta occasione, la prima storica tripletta in Serie A: l'assist di Thuram è immaginifico, la il 94 è freddissimo davanti al portiere. Che serata indimenticabile. DAL 77' LAUTARO 5,5 - Da quando fa il suo ingresso, l'Inter smette di rendersi pericolosa in attacco.
ALL. CHIVU 6 - Partita indecifrabile, quel che resta è la profonda amarezza di aver gettato via 2 punti che sembravano in tasca, soprattutto dopo il rigore del 4-2. Invece l'Inter ricasca nelle amnesie difensive del pre-Feyenoord. La sua squadra gioca un grande calcio offensivo andando a sfruttare la vena di Esposito ma è assurdo che il premio di migliore in campo sia andato a De Ketelaere. Questo perché quando l'Inter si abbassa fa enorme fatica a difendere dentro l'area. Non a caso le reti bergamasche arrivano quasi tutte nei pressi dell'area piccola, dove l'avversario non dovrebbe entrare. A questo si aggiunge che i cambi danneggiano più che sistemare le cose.
ATALANTA: Sportiello 6, Bellanova 6 (dall'88' Scamacca sv), Scalvini 5,5, Kolasinac 5,5, Zappacosta 6, Kessie 6,5, Ederson 5,5 (dal 68' Pasalic 6,5), Elmas 6,5 (dal 68' Rowe 6,5), De Ketelaere 8, Zalewski 6 (dal 73' Raspadori 6), Krstovic 6,5 (dall'88' Bernasconi). All. Sarri 6,5
ARBITRO: MARESCA 6,5 - Una direzione positiva. Dirige alla vecchia maniera, vale a dire fischia la maggior paret dei contatti a costo di spezzettare il gioco che però mantiene ritmi alti grazie all'interpetazione delle due squadre. Unica macchia, il giallo a Scalvini per un fallo su Thuram che in realtà non ha commesso (difficile però 'leggere' live l'episodio). Vede subito il fallo di mano di Zappacosta e da regolamento si limita ad ammonirlo perché non c'è volontarietà. Corretto il rigore concesso all'Atalanta: il braccio di Bastoni è molto largo.
ASSISTENTI: Rossi 5,5 - Mastrodonato 6
VAR: Gariglio 6
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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