Buone notizie per lo Stoccarda in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Angelo Stiller, fermo da circa quattro settimane a causa di un infortunio all’adduttore, è tornato ad allenarsi con il gruppo e ha ricevuto il via libera per partire alla volta di Milano come riportato dalla BILD.

Il centrocampista tedesco è sceso in campo durante l’ultima seduta di allenamento, dopo un colloquio con l’allenatore Sebastian Hoeneß. Sia lo staff medico sia il giocatore hanno dato il proprio consenso al rientro, consentendogli di aggregarsi alla squadra in partenza per l’Italia.

Stiller potrebbe addirittura essere preso in considerazione per una maglia da titolare. Il suo recupero rappresenta un’importante soluzione per Hoeneß, che potrà così contare nuovamente su uno dei suoi elementi più importanti in una partita particolarmente attesa contro i campioni d’Italia.