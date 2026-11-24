Segnare 4 gol in trasferta, per giunta su un campo non certo facile come quello dell'Atalanta, e tornare a casa senza aver vinto. Un paradosso, ma nell'epoca dei gol a grappoli e delle difese versione optional, può accadere anche questo. Può dirlo a gran voce il Frosinone, può ripeterlo l'Inter. Entrambe in questo campionato sono tornate da Bergamo con un 4-4, solo che i ciociari hanno realizzato la rimonta, non l'hanno subita e questo cambia molto la valutazione emotiva della prestazione.

Due precedenti

Tra l'altro, sottolinea Opta, è la terza volta che l'Inter segna 4 reti fuori casa ma non vince. Nel primo caso, bisogna andare a cercare gli almanacchi in bianco e nero. Il 12 gennaio 1941 i nerazzurri parteciparono attivamente a uno spettacolare 5-5 contro il Torino. Il secondo caso è invece più recente ed è accompagnato dall'amarezza della sconfitta: 22 aprile 2017, al Franchi, la Fiorentina si impone 5-4 sull'Inter allenata da Stefano Pioli.