Nel corso di una recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Fabio Galante ha analizzato alcuni aspetti manifestatisi nel corso della pirotecnica sfida tra Atalanta e Inter: "Se penso ai singoli, individualmente il livello è altissimo: Bastoni, Dimarco, Akanji, Pavard, Carlos Augusto sono ottimi singolarmente. Il problema dei gol presi in realtà non esiste. Rispetto ai miei anni il calcio è cambiato perché se vincevi 2-0 e mancavano pochi minuti era chiusa. Oggi non è più così perché è cambiato tutto e si gioca in maniera più spregiudicata. Tuttavia, tutto è in linea con il gioco che Chivu sta cercando di trasmettere alla squadra e quindi basta pullman davanti alla porta. Si poteva giocare così gli ultimi minuti a Bergamo? La vecchia cara palla in tribuna mi piace sempre, ma è stato anche un caso e Bastoni è stato sfortunato sul rigore perché saltare a braccia chiuse è difficile. A parte un paio di partite, l’Inter non ha mai sfigurato in difesa. Non è tutto da buttare via: ad esempio è migliorata in attacco e a quel punto è normale rischiare più. Difensivamente sono mancati sui piazzati".

Sulla mancanza di un difensore tipo Acerbi: "Francesco ha annullato tutti i grandi centravanti d'Europa. Lui e de Vrij erano abbastanza vicini al mio stile. A Stones non manca nulla nemmeno a livello di mentalità. Ricordiamoci che ha fatto un ottimo Mondiale".

Su Josep Martinez: "L'anno scorso ha fatto il suo. Gioca in un ruolo delicato e gli errori contro Real Madrid e Udinese le ha pagate al netto delle buone parate. Mi piace anche Provedel e credo che a livello di coppia di portiere i nerazzurri abbiano pochi eguali. Ma Pepo è una garanzia".

Su Bastoni centrale: "Può giocare in tutti i ruoli della difesa: è moderno, segna e fa assist, è duttile e bravo con il pallone tra i piedi specialmente in zona offensiva. Da centrale gli manca un po' di fantasia e mi piace di più come braccetto perché può spingere di più. Però è migliorato tantissimo e penso sia tra i più completi d'Europa".