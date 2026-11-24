Cristian Chivu è certo che la sua Inter domani sera risponderà 'presente', in occasione della sfida europea contro lo Stoccarda: "La Champions è un'altra opportunità, sappiamo quale è la realtà della nostra classifica e le nostre ambizioni - la premessa del tecnico nerazzurro -. Dovremo fare una buona gara per raggiungere il nostro obiettivo. Conosciamo l'intensità delle transizioni dello Stoccarda, è una squadra che mette tanta aggressività e verticalità: dovremo essere preparati per questo tipo di partita. Siamo pronti, sono sicuro che domani faremo molto bene".