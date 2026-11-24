Al fianco di Cristian Chivu, per la conferenza stampa pre-Champions alla vigilia di Inter-Stoccarda e in degna rappresentanza del gruppo squadra, c'è uno dei capitani, Niccolò Barella.

Sei qui da tanti anni e hai vinto tanto, sei un pezzo di storia. Lo spogliatoio è pieno di personalità e ogni tanto si spegne la luce. Tra di voi può arrivare un ulteriore salto di qualità?

"Sì, decisamente. Ho sempre detto che la differenza la fa sempre la squadra. Penso di aver avuto al fianco giocatori forti, questo è un bellissimo spogliatoio, fatto di campioni e bravissimi ragazzi. A volte certe situazioni potevamo gestirle meglio, in campo scendiamo noi. Questa è una nostra responsabilità, ne abbiamo parlato, siamo tutti persone adulte. Se avessimo la soluzione sul tavolo sarebbe facile, invece dobbiamo continuare a lavorare e confrontarci per migliorare queste situazioni che fanno parte del calcio. Non sono preoccupato, sicuramente possiamo migliorare ed è l'aspetto positivo".

Dopo il derby due partite ben giocate, a Bergamo dopo 60 minuti e i cambi c'è stata un po' di supponenza?

"Questa cosa dei cambi è paradossale. Lo spogliatoio è pieno di grandissimi giocatori, ogni volta che guardo la panchina penso che qualcuno che merita di giocare deve restare fuori. I cambi non sono un problema. Ci sono giocatori più giovani, altri con meno esperienza ma chiunque è entrato in campo ha sempre aggiunto qualcosa. E non è sempre successo negli anni scorsi. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi che si fanno sempre trovare pronti. A Bergamo quando eravamo in vantaggio il merito era di tutti, quando ci hanno rimontato la responsabilità era di tutti. Forse è calata la tensione, ci sta che con due reti di vantaggio tu pensi sia finita, ma non è possibile tornare a casa con un punto invece di 3 in questo modo. Facile dirlo ora, bisogna imparare dagli errori ma guardando la classifica siamo ancora lì. Il bicchiere è mezzo pieno, c'è da migliorare e lo faremo con il lavoro".

Quanto pesano le assenze di Calhanoglu e Zielinski a centrocampo? Cosa dovrete mettere in campo in più domani?

"Tutte le assenze pesano, a presscindere da chi sia. Ci sono tante partite, siamo una una fase in cui abbiamo molte gare sulle gambe. Avere più soluzioni è un vantaggio, sicuramente ci mancheranno. Domani dobbiamo mettere in campo la nostra miglior versione, conosciamo le caratteristiche dello Stoccarda, sono molto fisici e hanno grande intensità. Dovremo mettere tutto quello che abbiamo anche perché abbiamo voglia di farlo. E cercare di recuperare il massimo in queste prossime 24 ore".

FcIN - L'Inter è vista come la squadra che deve ammazzare il campionato e competere in Champions. Come si allena l'aspetto mentale?

"Il fatto che l'Inter sia considerata forte lo accettiamo e siamo contenti, vuol dire che la valutazione verso di noi è alta e la facciamo nostra. Al contempo non accetto il disfattismo quando accade qualcosa che non ci si aspetta. Bisogna avere equilibrio e pensare che i ragazzi che vanno in campo possono essere stanchi o acciaccati. Gli errori capitano siamo umani, questo è il calcio e non credo che ogni volta che all'Inter accada qualcosa di strano poi debba essere tutto distrutto. Servirebbe maggiore equilibrio".

A volte sembra che vi serva lo schiaffo per rialzarvi. Pio meritava una serata diversa a Bergamo, lo avete risollevato?

"Penso che la grandezza di Pio si veda dalle interviste di fine gara. L'attaccante a volte pensa che dopo tre gol abbia fatto il suo, invece lui ha detto che i suoi gol non valevano senza i 3 punti. Gli faccio i complimenti per quello che fa e per il ragazzo che è, siamo dispiaciuti anche per lui. Per quanto riguarda il fatto di cadare e rialzarsi, è vero che quando tocchi il fondo cerchi di darti una spinta, ma in tutti questi anni il pensierio dell'Inter è sempre stato di lottare su tutti i fronti. Ci sono stati anni in cui è successo, altri no, quindi non credo serva lo schiaffo. In tutti questi anni quando si compete ai massimi liveli ci sono momenti di up e altri meno belli. Sono poche le squadre che per 10 anni sono state sempre al top. Ci può stare che l'Inter sia caduta e si sia dovuta rialzare".

Escludi ci sia appagamento? Il vostro pensiero è rivolto di più alla Champions?

"Non deve esistere appagamento. L'ultima squadra che ha vinto due scudetti consecutivi è stata la Juve, questo è un nostro obiettivo, mantenere lo scudetto sul petto. Da quado sono all'Inter non è mai successo. Questo deve essere uno stimolo. Poi ci sono altre competizioni in cui vogliamo dare il 100%. Però anche vincere lo Scudetto due anni di seguito sia anche uno stimolo".

Cosa cambia per te avere un esterno come Diouf o uno come Spence?

"Sicuramente hanno caratteristiche diverse, sono comunque entrambi bravi palla al piede. Secondo me devo fare qualcosa con Andy e qualcosa di diverso con Djed. Magari è stata solo colpa mia che ho giocato meglio con uno o peggio con l'altro. Devo essere bravo io a interpretare il loro gioco per farli rendere al meglio, il mio lavoro è anche questo".

La percezione del pericolo può essere il punto su cui lavorare? Perché?

"La parola giusta non ce l'ho, ma il fatto di essere forti e sapere di esserlo non deve avere un risolto negativo. Giocare con tranquillità deve diventare un vantaggio. Non so se questo ci fa abbassare le antenne. Non conosco la risposta. Faccio un esempio: contro il Como siamo stati concentrati al 100%, così è difficile per tutti farci del male. In questo momento ci bastano anche 5 minuti che magari paghiamo. Poi ci saranno fasi della stagione in cui non sei al meglio in 20 minuti e non ti segnano. Dovremo arrivare come contro il Como a essere al 100% per 100 minuti".