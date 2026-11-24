Si svolgeranno oggi gli esami strumentali per Hakan Calhanoglu dopo l'infortunio patito nella partita tra Atalanta e Inter. Nel frattempo ci si prepara per la partita di domani contro lo Stoccarda.

"Chivu incrocia le dita, sperando di ritrovare per la gara di domani Piotr Zielinski. In alternativa potrebbe esserci nuovamente Petar Sucic in quella zona di campo, ma di certo cercherà più spazio anche Aleksandar Stankovic, rimasto in estate ad Appiano Gentile consapevole che sarebbe stato complicato giocare con continuità, ma desideroso di giocarsi le proprie chance. Per il resto, potrebbero esserci novità anche in difesa e in attacco all'ultima gara. Su tutti scalpita Lautaro Martinez, desideroso di tornare titolare dopo un mese e mezzo: l'ultima volta fu proprio in Champions League, contro il Bruges".