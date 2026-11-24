Contrariamente a quanto trapelato qualche ora fa, non ci sarà alcuna priorità per le seconde squadre in caso di cambio format della Coppa Italia. È stato infatti rivisto il bando per i diritti TV del triennio 2027-2030: nella prima versione, la Lega Calcio Serie A aveva ipotizzato, nel pacchetto B, quello con l’ampliamento a sedici squadre della Serie C, un canale preferenziale per le seconde squadre, “a prescindere dal campionato in cui militano”. Ipotesi che però non compare nella riedizione, dove, riferisce Tutto Mercato Web, viene precisato che le 16 squadre di Serie C saranno scelte secondo un criterio meritocratico. Tutto è nato da un errore materiale degli uffici di Via Rosellini.