Nel documento in cui la Lega Serie A invita a presentare offerte per i Pacchetti delle Dirette della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, stagioni sportive 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, per il territorio italiano, sono stati messi nero su bianco i due format della competizione che assegna la coccarda.

Il primo, format A, è quello attualmente in vigore. Il secondo, format B, è diverso, con 56 squadre al via, con questo schema: 20 Serie A, 20 Serie B, 16 Serie C, dando priorità alle formazioni cosiddette "Seconde Squadre" delle Società di Serie A, indipendentemente dal campionato in cui militino. Le seconde squadre non potranno incontrare le rispettive prime squadre, se non in finale.

"Format B è strutturato come una competizione a eliminazione diretta. Al 1° Turno prendono parte 48 Società Sportive: le Società Sportive classificate dal 9° al 17° posto del ranking di Serie A, le 3 Società Sportive neopromosse dalla Serie B, le 20 Società Sportive del Campionato di Serie B (di cui le 3 Società Sportive retrocesse dalla Serie A), le 16 Società Sportive del Campionato di Serie C (di cui le 4 Società Sportive retrocesse dalla Serie B), dando priorità alle formazioni cosiddette "Seconde Squadre" delle Società di Serie A, indipendentemente dal campionato in cui militino. Le vincenti disputano i Sedicesimi di finale, nei quali fanno il loro ingresso le 8 “teste di serie”. Le 16 vincenti dei Sedicesimi di finale accedono agli Ottavi di finale. Le posizioni in tabellone e l’ordine di disputa delle Gare sono determinati secondo i criteri fissati nel Regolamento della Coppa Italia. Le Seconde Squadre non possono incontrare le rispettive Prime Squadre se non in Finale", si legge.