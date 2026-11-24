Prima di dedicarsi ai giornalisti nella sala conferenze dell'Inter Training Centre, Cristian Chivu parla ai microfoni di Sky alla vigilia della partita contro lo Stoccarda:

Quanto è importante ripartire subito?

"Noi abbiamo analizzato l'accaduto a Bergamo, domani è un'altra sfida, non abbiamo molto tempo per andare a riguardare tutto, con dispiacere. Abbiamo fatto anche buone cose, non dobbiamo perdere lucidità nelle analisi, consapevoli che domani è un altro tipo d partita. Sappiamo qual è la realtà della classifica e dobbiamo continuare come nelle ultime partite".

Per come avete studiato lo Stoccarda, come l'Inter può portare a casa i 3 punti?

"L'Inter deve fare l'Inter con personalità, determinazione, qualità, pulizia nelle giocate, attenzione agli avversari, alla loro intensità, aggressività, i duelli in cui usano una buona struttura. Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista e fare una partita di continuità sia difensiva sia offensiva".

La squadra che risposte ti sta dando dopo Bergamo?

"La squadra ha tanti pregi, ha carattere, bisogna solo trovare la continuità nel mantenere equilibrio, concentrazione e determinazione".

Lautaro può partire dall'inizio? Come sta Thuram? Preoccupato per Zielinski?

"Zielinski non lo avremo, è la risposta più facile. Per quanto riguarda Marcus e Lautaro vedremo domani la formazione che giocherà".

In questa Champions cosa sta tirando fuori l'Inter?

"Noi dobbiamo essere pronti per affrontare questa nuova opportunità, domani si chiama Stoccarda. Dobbiamo mettere in campo i nostri valori, i principi e aggiungere qualcosa che ci permetta di essere competitivi".

Calhanoglu come sta?

"Sta facendo gli esami, quando arriverà l'esito ve lo faremo sapere".