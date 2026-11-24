Due successi di misura nelle prime due partite di questa quinta giornata della League Phase di Champions League: vincono 1-0 sia il Bodo/Glimt, che riesce ad avere ragione del LASK Linz solo per via di un'autorete al 92esimo siglata da Melayro Bogarde, sia il Galatasaray che con la rete di Deniz Gul al 77esimo ha ragione dell'Aston Villa. Grazie a questi successi, i turchi si portano a quota nove mentre i norvegesi arrivano a quota sette e scavalcano l'Inter che domani giocherà contro lo Stoccarda.
Sezione: News / Data: Mar 24 novembre 2026 alle 20:57
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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