Non è difficile concordare sul fatto che il 20 maggio 2018 è cambiata la storia dell'Inter, passata dalla cosiddetta Banter Era a quella del ritorno ai piani alti, ai titoli, al rispetto in Europa. Quella sera i nerazzurri vinsero in casa della Lazio di Simone Inzaghi quello che era un autentico spareggio Champions, una partita da vincere a ogni costo per agganciare il quarto posto dopo 7 anni di tentativi. Finì 2-3, con rimonta degli ospiti, concretizzata al minuto 81 da un colpo di testa indimenticabile di Matias Vecino. Sì, era la sera in cui Riccardo Trevisani urlò "L'ha presa Vecino!" mentre tutti i giocatori andavano sotto lo spicchio dell'Olimpico che ospitava i loro tifosi in visibilio. Gianlucadimarzio.com ha interpellato proprio l'uruguayano per parlare della sua esperienza a Milano, tutt'altro che banale.
L'inizio della rinascita
Una vittoria, quella nella Capitale, arrivata dopo un doloroso k.o. a San Siro contro il Sassuolo che sembrava aver vanificato ogni speranza: "Sapevamo che sarebbe stata difficile, la Lazio stava molto bene e le sarebbe bastato un pareggio - ha detto Vecino -. Loro hanno giocato meglio di noi, soprattutto nel primo tempo. Siamo andati in svantaggio, poi abbiamo pareggiato ma loro sono tornati avanti. Poi è cambiato tutto con il rigore e l’espulsione di Lulic. Penso che da quel momento la partita si sia girata a nostro favore". Il gol di Vecino ha rappresentato una svolta anche nella storia recente nerazzurra: "Tanti tifosi quando mi incontrano mi dicono che secondo loro da lì è iniziato il ritorno dell’Inter. Per loro è stato un po’ come rinascere". Un percorso culminato negli anni successivi con grandi campionati e una finale di Champions League: "Credo che possa essere stato davvero così".
La notte contro il Tottenham e i derby
L'uruguaiano fu decisivo anche nella prima partita del ritorno in Champions a San Siro, contro il Tottenham, firmando il gol che completò la rimonta: "È stata una bella serata, soprattutto per l’atmosfera che si era creata allo stadio. Stavamo perdendo, loro stavano giocando meglio e avrebbero anche potuto andare sul 2-0. Poi abbiamo pareggiato con Icardi e San Siro si è acceso". Un'atmosfera che Vecino ricorda ancora con emozione: "Era proprio quell'atmosfera che San Siro riusciva a creare quando vedeva qualcosa nella squadra e iniziava a spingerla. Si generava qualcosa di speciale". Tra i ricordi più belli ci sono anche i derby contro il Milan: "Credo che le mie partite migliori con l’Inter siano state proprio contro il Milan. Ho ricordi bellissimi". In particolare, il 4-2 in rimonta: "Perdevamo 2-0 all’intervallo. Poi abbiamo segnato l’1-2 a inizio secondo tempo con Brozovic, e nel giro di tre o quattro minuti abbiamo ribaltato la partita". Senza dimenticare la prima stracittadina, decisa dalla tripletta di Icardi: "Quello in cui Icardi ha segnato tre gol, con il rigore all’ultimo minuto. Sono state partite davvero emozionanti".
Il rapporto con Spalletti e Conte
Vecino ha poi raccontato l'arrivo all'Inter e il primo contatto con Luciano Spalletti, decisivo per il suo trasferimento dalla Fiorentina: "Eravamo in ritiro con la Fiorentina, ho parlato per la prima volta con il mister mentre loro si trovavano in Cina. Me lo ricordo bene, c’era una differenza di orario abbastanza importante". Il centrocampista conserva grande riconoscenza nei confronti dell'attuale allenatore della Juventus: "Posso solo ringraziarlo, penso che mi abbia fatto crescere molto. È un allenatore duro, tosto, che si fa sentire quando hai un momento di difficoltà. Magari sul momento non riesci a capirlo completamente, ma poi ti rendi conto che è una persona che ti fa tirare fuori tutto quello che hai, sia a livello di qualità che di carattere. Mi è dispiaciuto quando è andato via, mi trovavo molto bene con lui e con il suo staff". Parole di stima anche per Antonio Conte, allenatore dello Scudetto del 2021: "Degli allenatori che ho avuto è sicuramente quello che ti chiede di più dal punto di vista fisico, non soltanto durante il ritiro". Vecino ricorda anche le fatiche della preparazione: "A livello mentale era difficile fare così tanti metri ogni giorno, ma poi ti abitui. Con lui sai che lotterai per qualcosa di importante, credo che la sua carriera dica molto".
Scudetto e Covid
Quel titolo arrivò in un San Siro deserto a causa delle restrizioni legate al Covid: "Ricordo che abbiamo festeggiato con la gente fuori, nel parcheggio di San Siro. Ho ancora qualche video di quei momenti". E ancora: "Il nostro trionfo è stato diverso, ma resta sempre uno Scudetto, il risultato di una stagione di lavoro. L’Inter veniva da un percorso di diversi anni senza vincere, quindi è stato un successo ancora più speciale".
L'addio ai nerazzurri
Dopo cinque stagioni, nel 2021 le strade di Vecino e dell'Inter si separarono, senza il rinnovo del contratto. Una decisione vissuta serenamente dal centrocampista: "Penso che sia stata la conclusione naturale del rapporto. Avevo bisogno di giocare e trovare continuità, penso sia stata la scelta giusta per tutti. L’ho vissuta serenamente, credo sia stato giusto separarci in quel momento".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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