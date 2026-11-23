Nella cultura e nella lingua dell'antica Grecia vi è un termine ridondante cui molteplici e illustri accademici hanno dedicato anni e anni di studi e approfondimenti: "ὕβρις". Per coloro che hanno poca dimestichezza con il greco antico perché, a loro tempo, hanno saggiamente evitato di regalarsi in maniera sinistramente masochista un lustro di immani sofferenze iscrivendosi al liceo classico, il termine - translitterato in caratteri latini in "hybris" - è traducibile grossomodo come "tracotanza" o "empietà". Al netto del mero significato in senso stretto, questo sostantivo è stato utilizzato a più riprese in secoli di miti e letteratura per indicare quell'istinto di superbia e superiorità che spingeva gli esseri umani a sfidare i fragilissimi equilibri e limiti imposti dagli dei. In parole povere: in quanto uomo, nessuno doveva arrogarsi il diritto di tentare un qualcosa che fuoriuscisse dal limite della facoltà umana e invadesse lo spazio riservato alla volontà di Zeus e compagnia. Questo malsano comportamento volto a spezzare l'armonia cosmica creata dalle entità divine non era esattamente gradito dagli abitanti dell'Olimpo, i quali puntualmente si premuravano di punire gli stolti esseri terreni per il loro sconsiderato ardire. Ne sanno qualcosa Edipo (desideroso di scoprire le proprie origini e poi innorridito dall'incestuoso rapporto intrattenuto con la madre Giocasta e dal patricidio ai danni di Laio), Prometeo (punito per il furto del fuoco divino e condannato ad un supplizio eterno) e Agamennone (resosi autore di un oltraggio al sacerdote di Apollo e responsabile della pestilenza iflitta dallo stesso dio ai danni dell'accampamento acheo). Volendo però tornare nel mondo reale, c'è una specifica figura che ben rappresenta l'empia prestazione dell'Inter sul campo dell'Atalanta: Icaro, figlio di Dedalo e di Neucrate.

Il Sole bergamasco scioglie le ali dell'Inter sotto lo sguardo attonito di Chivu

Secondo il mito, Dedalo fu incaricato da Minosse, re di Creta, di costruire un intricato labirinto dove rinchiudere il mostruoso minotauro. Per evitare che venissero svelati i segreti della struttura, il sovrano rinchiuse Dedalo e suo figlio Icaro all'interno del labirinto. A questo punto, padre e figlio costruirono delle improvvisate ali artigianali legando tra di loro piume di uccello tenute insieme da cera sciolta al fine di tentare la fuga. Innalzatisi in volo, Icaro, sebbene ripetutamente ammonito dal padre, si fece irretire dall'ebrezza del volo e ascese sempre più in alto fino a condannarsi alla morte: la vicinanza al calore del Sole (ovvero il dio Apollo) sciolse, infatti, la cera che teneva unite le ali e fece precipitare il tracotante giovane in mare senza lasciargli scampo. Questo episodio è tra i più rappresentativi del concetto di "ὕβρις" in tutta la mitologia greca. A rileggerlo, sembra proprio di rivedere gli highlights di Atalanta-Inter.

Similmente al giovane cretese, gli uomini in maglia meneghina si sono resi autori di una vera e propria scelleratissima operazione di riuscita autodistruzione. Con una colpevole superbia degna delle più strazianti tragedie elleniche e con uno sprezzo del pericolo che avrebbe infastidito anche un monaco tibetano, Barella e compagni si sono visti raggiungere incredibilmente dal club orobico pur avendo messo a segno un doppio vantaggio per ben tre volte. La prima coppia di sigilli di Esposito sembrava poter indirizzare la partita verso un esito non tranquillo, ma quanto meno più gestibile. Ed ecco che arriva Elmas a mettere pepe ai milanesi, i quali sembrano tuttavia reagire con coraggio andando a rimettere due distanze dai rivali omocromatici grazie al terzo sigillo dell'attaccante campano. Quello che poteva essere il centro decisivo si trasforma invece nell'anticipazione della prima rete di De Ketelaere, ancora una volta utile a mettere paura a Thuram e compagnia. Poi arriva un altro episodio e quello sì che doveva essere quello del KO: Zappacosta ferma il pallone con la mano in area e Sucic trasforma il tiro dal dischetto con freddezza. "E via, è andata" diranno i nostri cari lettori: e invece no! Fregati! I nerazzurri - quelli sbagliati però - infliggono non uno, ma ben due reti nell'arco degli ultimi dieci minuti e portano il parziale sul 4-4 - poi definitivo - grazie alla seconda rete di De Ketelaere e al rigore segnato da Kessie. In pieno recupero, tanto per non farsi mancare nulla.

E pensare che Chivu - tutt'altro che esente da colpe a causa di una gestione dei cambi anch'essa tracotante ai massimi livelli - li aveva ammoniti i suoi ragazzi. Li aveva ammoniti eccome, esattamente come Dedalo con il cocciuto figlio Icaro. Ma "non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire". Risultato? Una notte di nervi saltati per una gara che, per come si era messa, non poteva giustificare un risultato differente dalla vittoria. Al contrario, l'assoluta incapacità di percepire il sempre più crescente "calore del sole" in un momento delicatissimo della gara ha giocato un ruolo decisivo in questo sadico epilogo nella cavea del teatro della New Balance Arena. Non accorgersi del fatto che il pallino della partita sta cambiando proprietario è già di per sé grave ma può fare parte del gioco; giochicchiare con la leggerenza di chi si sente già arrivato al traguardo prima ancora di aver completato l'ultima curva invece no. Questo è grave e basta, ma già nel recente passato la concentrazione dei milanesi stentava a rimanere soddisfacente nel corso della partita. Ma il tempo, in un senso o nell'altro, alla fine presenta sempre il conto. E infatti, alla lunga, il conto si è rivelato salatissimo. Riallacciandosi al mito di Icaro e volendo omaggiare gli intramontabili Iron Maiden con il loro capolavoro del 1983 "Flight of Icarus", vi è una frase assolutamente ficcante di questa canzone del celebre gruppo heavy metal britannico che risulta al 100% idonea a mettere una pietra tombale su questa orripilante trasferta bergamasca: "Now his wings turn to ashes, to ashes his grave" (in italiano: "Ora le sue ali si tramutano in cenere e dalla cenere nella sua tomba").