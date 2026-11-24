Il Genoa comincia il suo avvicinamento alla sfida di sabato in campionato contro l'Inter, a cui farà seguito quella di Coppa Italia di martedì 1° dicembre. Di sicuro non ci sarà Colombo, che si è appena lesionato il crociato del ginocchio destro.

"È vero che sin qui Colombo era partito solo 4 volte dall'inizio in campionato - riporta La Gazzetta dello Sport - ma aveva garantito un apporto sempre robusto. Adesso De Rossi dovrà sfruttare di più Vitinha, in attesa che Venturino, ormai rientrato in gruppo, aumenti il suo minutaggio. Cosa che, forse, potrà avvenire già la settimana prossima in Coppa Italia contro l'Inter a San Siro. In ogni caso il 3-4- 2-1 gli permette di giocare con un solo centravanti e due trequartisti, Messias e Baldanzi (o El Shaarawy)".