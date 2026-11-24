Domani sera al Meazza si presenterà lo Stoccarda, nella quinta giornata della League Phase di Champions League. Un'occasione da non sprecare per l'Inter, che è nel pieno della risalita in classifica dopo le vittorie contro lo Shakhtar Donetsk e il Feyenoord. Stamattina, come previsto, la squadra si sta allenando agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff al Training Centre in Appiano Gentile.

Niente Zielo

Come previsto Piotr Zielinski non si sta allenando con il gruppo, a causa del dolore al piede che si trascina da diversi giorni e domani sera non sarà a disposizione. Out ovviamente anche Hakan Calhanoglu, infortunatosi a Bergamo e Ange Bonny, che sta recuperando dal suo problema muscolare. In aggiunta, Marcus Thuram non ha partecipato al tradizionale torello e si è diretto verso la palestra: situazione da monitorare. Aggregati i giovani Matteo Lavelli e Leonardo Bovo.

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