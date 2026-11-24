Lega Calcio Serie A e UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno rinnovato il Protocollo d’Intesa, con la firma del Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, e del Direttore dell’UNAR, Mattia Peradotto, presso la sede della Lega a Milano.
Il rinnovo avviene a tre anni dalla prima sottoscrizione, nel marzo 2023, e conferma la volontà delle due Istituzioni di proseguire e rafforzare un percorso condiviso di prevenzione e contrasto a ogni forma di discriminazione nel mondo del calcio, attraverso iniziative di sensibilizzazione, formazione e comunicazione.
"Il rinnovo del Protocollo d’Intesa conferma la volontà della Lega Calcio Serie A di proseguire con determinazione nell’attività di contrasto al razzismo e a ogni forma di discriminazione, un impegno che portiamo avanti da anni - le parole di Simonelli -. Il calcio, seguito da milioni di persone nel nostro Paese, ha una straordinaria capacità di coinvolgimento e, di conseguenza, una grande responsabilità sociale: contribuire concretamente alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sull’inclusione e sulla valorizzazione delle diversità. La collaborazione con UNAR rappresenta un’importante opportunità per dare ulteriore forza a questo obiettivo, attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Quest’anno saranno cinque le Giornate di Campionato dedicate a iniziative congiunte, per coinvolgere tifosi, società e protagonisti del calcio in un messaggio condiviso contro ogni forma di discriminazione".
“Lo sport, e il calcio in particolare, rappresenta un potente strumento di partecipazione e integrazione, capace di raggiungere milioni di persone e trasmettere, soprattutto alle giovani generazioni, principi fondamentali come la solidarietà, la lealtà e il rispetto delle differenze - ha spiegato Peradotto -. Con questo Protocollo rafforziamo il rapporto con la Lega Calcio Serie A, mettendo a sistema competenze ed esperienze per promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione e contribuire alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni nel mondo sportivo. In questo quadro, l’UNAR intende valorizzare anche le attività che saranno messe in campo dall’Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport, quale strumento di analisi e approfondimento dei fenomeni che interessano questo ambito. L’obiettivo è fare del calcio un contesto in cui ciascuno possa sentirsi accolto e rispettato. La sua capacità di coinvolgere e unire può rappresentare un importante motore di crescita culturale e contribuire alla costruzione di una società più coesa".
Nella stagione sportiva 2020/2021 la storica collaborazione tra Lega Calcio Serie A e UNAR si è consolidata con la campagna “Keep Racism Out”, diventata nel tempo il manifesto dell'impegno della Lega contro il razzismo e ogni forma di discriminazione nel mondo del calcio. In seguito la partnership si è ampliata, coinvolgendo nuove tematiche e dando vita a ulteriori attività di sensibilizzazione. Quest'anno, in particolare, saranno cinque le Giornate del Campionato di Serie A Enilive dedicate ad iniziative congiunte: la 15ª Giornata, a tutela dei Diritti Umani; la 22ª Giornata, in occasione della Giornata della Memoria; la 28ª e la 29ª Giornata, con “Keep Racism Out”; la 36ª Giornata, in cui sarà promossa “A+LOVE”, la campagna contro l’omofobia.
Attraverso il rinnovo del Protocollo, Lega Calcio Serie A e UNAR intendono dare continuità alle attività già realizzate e sviluppare nuovi progetti, affinché il calcio possa continuare a essere uno strumento di inclusione e rispetto, dentro e fuori dal campo.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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