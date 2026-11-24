La tripletta contro l'Atalanta ha messo in evidenza una volta di più le capacità di Pio Esposito. "Fino a poche settimane fa - si legge su Tuttosport - doveva accontentarsi delle occasioni: le ha sfruttate in un modo tale che, a oggi, considerarlo un’alternativa è impossibile. A novembre, ha timbrato ogni partita in calendario, con una continuità impressionante: dal Feyenoord all’Atalanta, otto gol in cinque gare, considerando anche la Nazionale".

Ad oggi l'attaccante azzurro sta segnando con medie superiori a quelle di Thuram. "Pio in questa stagione ha una media gol migliore rispetto a quella del francese: segna una rete ogni 110 minuti, Marcus si ferma a una marcatura ogni 182. Entrambi, invece, seguono Lautaro, che va in gol una volta ogni 91 minuti, in pratica come partire dall’1-0. Messa così, il sacrificabile sarebbe Thuram, che peraltro in questa edizione della Champions deve ancora sbloccarsi, ma i freddi numeri non spiegano tutto: a cospetto di una formazione abbastanza offensiva come quella tedesca, che anche a San Siro non dovrebbe rinunciare alla propria identità e qualche spazio lo concede sempre, rinunciare a uno come Marcus, il più ficcante dei tre nell’aggredire la profondità, sarebbe del tutto controintuitivo". Tanto più che Lautaro sta rientrando gradualmente dopo un mese di stop.