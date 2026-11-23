Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato il 4-4 tra Atalanta e Inter.

"Pareggio deludentissimo. Sucic è stato pessimo, passare da Calhanoglu a Sucic è come passare dal giorno alla notte - le sue parole -. E' stato pessimo, il suo atteggiamento. Sempre in ritardo, sempre molle. I cambi sono stati una tragedia, poi c'è stato l'arbitraggio pessimo di Maresca".