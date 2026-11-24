Ad accompagnare Sebastian Hoeneß per la conferenza stampa dello Stoccarda a San Siro in vista della gara contro l'Inter c'è il difensore Jeff Chabot. L'ex Sampdoria parte da un suo ricordo personale su San Siro: "È qualcosa di speciale. L'ho vissuto durante il periodo del Coronavirus, quando giocavo nella Samp, ed è stata un'esperienza incredibile. Domani sera ci aspetta una grande sfida. Ci sarà un volume altissimo, per noi sarà un test importante dove poter creare qualcosa di speciale".

Domani dovrà vedersela con gente come Lautaro Martinez, Pio Esposito e Marcus Thuram.

"Non vedo l'ora. Per me, da difensore, è una grande sfida competere contro questi attaccanti. Ho fatto bene in passato e spero che continui così. Sono grandi nomi che si vedono in ogni grande torneo. Questo rende le cose un po' più facili in termini di analisi, perché tutti sanno di cosa sono capaci. Non vedo l'ora di affrontare la sfida".

Sui suoi anni in Italia.

"Ero molto giovane allora, ho acquisito molta esperienza e ho imparato a difendere come si deve. È stata un'esperienza altalenante. Ma nel complesso è stato un periodo positivo che mi ha reso più forte".