Il Monza prende una boccata d'ossigeno portandosi a +2 sulla zona retrocessione grazie al 3-0 rifilato alla Fiorentina nel segno di Gustavo Varela, autore di una doppietta, che Matteo Paro commenta così, a caldo, ai microfoni di DAZN: "Ho fatto i complimenti a Varela, l'ho abbracciato. Sono felice per lui e per la squadra. Ci tenevamo molto a fare tre punti dopo le sconfitte, siamo molto contenti", le parole del vice di Ivan Juric.

Si può pensare a un Monza senza Varela?

"Noi, per ora, lavoriamo con lui. Siamo contenti di averlo, poi vedremo cosa succederà. Per ora il ragazzo sta dimostrando grande spirito, grande impegno nel lavoro, nel migliorarsi. Siamo contenti per lui e per la squadra, poi vedremo. Ma lui deve continuare a lavorare forte qui, poi si vedrà".