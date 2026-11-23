Ci sono partite che non puoi permetterti di non vincere. E quella dell'Inter a Bergamo è una di queste. Per tre volte i nerazzurri si sono ritrovati avanti di due gol, per tre volte hanno avuto in mano la possibilità di indirizzare definitivamente la gara. Eppure, alla fine, hanno buttato via tutto. Una partita che, per quanto visto nell'arco dei novanta minuti, lascia inevitabilmente l'amaro in bocca.
Per settanta minuti abbiamo visto una squadra spettacolare. Un'Inter capace di esprimere un calcio di qualità, con idee, organizzazione, mentalità e una gestione della partita che sembrava poter mettere al sicuro il risultato. Intensità, personalità e capacità di colpire: per lunghi tratti la squadra ha dato la sensazione di avere il controllo totale della situazione.
Poi, però, qualcosa si è inceppato. Gli ultimi venti minuti hanno raccontato una storia completamente diversa. L'Inter ha progressivamente perso certezze, ha smesso di gestire la partita e ha cominciato a concedere troppo. Quello che sembrava una sera da incorniciare si è trasformata in una sofferenza evitabile, con il risultato rimesso pericolosamente in discussione.
Ci sarebbe anche da aprire un capitolo sulla direzione arbitrale di Maresca. Il mancato cartellino rosso a Zappacosta e il rigore assegnato all'Atalanta al 90', quantomeno generoso, sono episodi che fanno discutere. Una direzione che inevitabilmente lascia qualche perplessità. Ma attenzione: non possiamo trasformare l'arbitraggio in un alibi. Non possiamo nasconderci dietro le decisioni dell'arbitro per evitare di guardare ciò che non ha funzionato in casa nerazzurra.
Perché il problema dell'Inter, oggi, è soprattutto l'Inter. Dopo le ottime indicazioni arrivate contro Feyenoord e Como, a Bergamo si sono visti dei passi indietro. È riemersa una squadra che conosciamo e che speravamo di aver lasciato alle spalle: confusionaria, caotica, fragile nella gestione dei momenti difficili. Una squadra che, quando gli avvenimenti prendono una direzione diversa da quella immaginata, fatica a mantenere lucidità e ordine. Diventa nervosa, perde distanze, smarrisce le proprie certezze e finisce per complicarsi la vita da sola.
Ed è proprio questo l'aspetto più preoccupante. Non si può pensare di dominare per settanta minuti e poi concedere agli avversari la possibilità di rientrare in partita in questo modo. Non si può essere avanti di due gol per tre volte e rischiare di non portare a casa una vittoria che sembrava ormai acquisita. Una grande squadra deve saper vincere anche quando le cose si complicano. Deve saper soffrire, gestire gli episodi, abbassare i ritmi quando serve e soprattutto non perdere la testa. Il talento e la qualità non bastano se manca la capacità di controllare le proprie emozioni nei momenti decisivi. L'Inter a Bergamo ha mostrato due facce: quella di una squadra bellissima per settanta minuti e quella di una squadra ancora troppo vulnerabile quando la partita diventa complicata. E una grande squadra, semplicemente, non può permetterselo.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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