Dopo averne parlato ieri sera a margine di Monza-Fiorentina, mentre Dario Baccin e Simone Lo Schiavo assistevano dal vivo alla sua super prestazione, Gianluca Di Marzio è tornato sulla situazione di Gustavo Varela, punta portoghese dei brianzoli che ha già messo a segno 11 gol in campionato, ben oltre le più rosee aspettative.

Dipende dall'offerta

“Tutti vorrebbero Varela, è chiaro dopo quello che sta facendo, dopo aver segnato gol praticamente in tutte le partite con una media straordinaria - le parole del giornalista durante il suo podcast 'Caffè Di Marzio' su TMW -. Il Monza sa benissimo che questo è il momento anche di cercare di utilizzare al meglio il capitale a disposizione, tecnico ed economico, quindi sicuramente non si tirerà indietro nel valutare concretamente una cessione a prezzi importanti, in modo che quella cifra ricavata, sui 25-30 milioni, servirà ad acquistare altri giocatori”.

Idea per giugno

“L’attaccante del Monza è un capitolo sicuramente a parte di questo calciomercato, perché è vero che l'Inter lo continua a seguire in tutte le partite dal vivo, ma vorrebbe pianificare eventualmente per giugno. Ci sono anche Arsenal e Barcellona molto interessate. In settimana ci sarà un incontro tra gli agenti di Varela e il Monza per cercare di mettere un po' sul tavolo quelle che sono le squadre che lo vogliono. Un altro nome è Zirkzee, il Como lavora per capire la fattibilità, mentre il Napoli si è già mosso”.

Qui il podcast 'Caffè Di Marzio'