Dopo le partite del 21 novembre di Serie C, il Giudice Sportivo della Lega Pro Stefano Palazzi ha certificato l'ingresso in diffida del difensore dell'Inter U23 Iwo Kaczmarski, ammonito nel corso della gara contro il Potenza. Terza sanzione per l'altro polacco Jan Zuberek, seconda per Mike Aidoo e per l'allenatore Stefano Vecchi; arriva il primo giallo per Richie Agbonifo, autore del gol vittoria.
È stata anche inflitta una multa di 100 euro al club lucano "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato una porzione della rete di protezione posta nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto)".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 22:23 Stoccarda, meeting a Milano. Wehrle: "Entusiasti della prima con l'Inter"
- 22:09 Como, Suwarso sorprende: "Non ci sono soldi per il mercato di gennaio"
- 21:54 Sabato: "Calhanoglu si ferma troppo spesso, ho dubbi sul rinnovo"
- 21:40 Verso Inter-Stoccarda, il possibile undici di Chivu: riecco Bisseck e Diouf
- 21:25 Anche il DS del Bologna Di Vaio ieri al Brianteo: occhi su Akinsanmiro
- 21:11 Designato anche l'arbitro di Barletta-Inter U23: dirigerà Striamo
- 20:57 Champions League, i primi risultati: vittorie di misura per Bodo e Gala
- 20:43 Coppa Italia, Lega Serie A rettifica: no a precedenza alle seconde squadre
- 20:28 In Germania è già nostalgia San Siro: "Generali Stadium moderno ma..."
- 20:14 Liverani: "Lazio da Scudetto? Più giusto pensare al quarto posto"
- 19:59 Giudice Sportivo Lega Pro - Kaczmarski in diffida. Multa per il Potenza
- 19:45 Paura per Ostigard: nottata in ospedale per febbre e mal di testa
- 19:30 Cacau a FcIN: "Domani Inter favorita al 55%. Occhio a El Khannouss"
- 19:17 Florenzi: "Roma da Scudetto? Se esce dalla Champions è possibile"
- 19:04 Supercoppa, aperto il bando dei diritti tv per il ciclo 2027-2031
- 18:50 Stoccarda, Chabot: "Io contro Pio, Lautaro e Thuram? Grande sfida"
- 18:40 Stoccarda, Hoeneß: "Chi c'è qui può giocare. San Siro è incredibile"
- 18:30 Stoccarda, Hoeneß a Sky: "Con l'Inter sarà calcio puro, non vedo l'ora"
- 18:24 Inter-Stoccarda, bookmakers sbilanciati dalla parte nerazzurra
- 18:10 ATM, servizio speciale per Inter-Stoccarda: M1 e M5 chiudono più tardi
- 17:55 Lega Calcio Serie A e UNAR hanno rinnovato il Protocollo d'Intesa
- 17:41 Inter-Stoccarda: Thuram in “pole” a 1,73 nelle quote Champions
- 17:26 videoCALHA out un MESE, speranza SUPERCOPPA? Un PENSIERO sulle CONFERENZE STAMPA dell'INTER
- 17:12 Inter-Stoccarda, ultimi biglietti disponibili. Cancelli aperti dalle 19: tutte le info
- 16:58 Coppa Italia, svelato il format B: 56 partecipanti al via. In C priorità alle seconde squadre
- 16:44 Lautaro se la prende con Spence, Pepo Martinez furioso e la delusione di Chivu: i retroscena di Atalanta-Inter
- 16:29 Chivu a ITV: "Siamo pronti, sono sicuro che domani faremo molto bene"
- 16:16 Barella a ITV: "Stoccarda intenso, servirà la miglior versione dell'Inter"
- 16:06 Bild - Stoccarda, Stiller recupera per la sfida contro l’Inter: il centrocampista è a disposizione
- 16:02 Arbitri e "bussate” in sala Var a Lissone: archiviata l'inchiesta per frode sportiva
- 15:48 Barella a Sky: "Champions, tutto aperto. Calhanoglu assenza importante"
- 15:40 videoLa conferenza di Chivu, l'infortunio di Calha e la probabile: le ultime alla vigilia di Inter-Stoccarda
- 15:33 Giudice sportivo, terza sanzione per C. Augusto. Atalanta multata: i motivi
- 15:19 Si ferma Calhanoglu: l'Inter punta a riaverlo per la Supercoppa italiana
- 15:10 Calhanoglu stop, l'esito degli esami: risentimento ai flessori della coscia
- 15:03 Barella: "Non va bene il disfattismo intorno all'Inter. Il bis Scudetto è uno stimolo"
- 14:46 Chivu: "L'Inter non può essere giudicata per uno spezzone di gara negativo. Mercato? Non faccio supposizioni"
- 14:37 Chivu a Sky: "Zielinski non ci sarà. Lautaro e Thuram vedremo domani"
- 14:18 Boniek: "Inter sulla carta favorita per lo Scudetto. Ma nel calcio..."
- 14:15 Quattro gol fuori casa, niente vittoria. Prima di Bergamo era accaduto 2 volte
- 14:02 Youth League, domani Inter-Stoccarda a Interello: dove vedere il match
- 13:48 TS - Atalanta-Inter, Chivu ci ha messo del suo: le scelte contestate
- 13:34 Atalanta-Inter, Pio spazza via la concorrenza. Thuram sulla scia
- 13:20 PODCAST - Di Marzio: "Per Varela servono 25-30 milioni. L'Inter pianifica per giugno"
- 13:06 Cannavaro: "Thuram è forte, forte. Lautaro straordinario, può mettere in difficoltà chiunque"
- 12:54 Romano: "Varela, tre italiane attente: la posizione dell'Inter. E Baccin..."
- 12:40 Nainggolan: "Lukaku mi ha detto che sta per scoppiare una bomba"
- 12:26 Cannavaro: "Inter rammarico della mia carriera. Per due anni ho avuto un coltello dentro la tibia"
- 12:12 Cassano: "Perché criticare i cambi di Chivu a Bergamo? E Spence è improponibile"
- 12:00 videoCALHANOGLU ko, incognita ZIELINSKI: battesimo del fuoco per STANKOVIC
- 11:42 Corsera - In Serie A è pioggia di gol. Chivu rappresenta il paradosso
- 11:29 Montella: "Calhanoglu soffre mentalmente per i continui infortuni"
- 11:26 videoAppiano, Inter in campo. Zielinski a parte, niente torello per Thuram
- 11:16 Vecino: "Il mio gol alla Lazio segnò la rinascita. Nei derby il meglio di me"
- 11:02 Corsera - Varela, l'Inter c'è. Può essere bloccato a gennaio per giugno
- 10:48 TS - Calhanoglu, arrivederci al 2027? Regia Inter a Sucic e una convocazione a sorpresa
- 10:34 TS - Esposito, novembre pazzesco. Media gol superiore a Thuram, cosa succede ora?
- 10:20 CdS - Inter e le romane: oggi la differenza sta in un dato tra xG e gol subiti
- 10:06 CdS - Inter-Stoccarda, Chivu spera ancora in Zielinski. Altrimenti sarà ballottaggio
- 09:52 CdS - Inter, anche Chivu ha le sue responsabilità: ecco come possono cambiare le gerarchie in difesa
- 09:38 Qui Genoa - Colombo ko, le mosse di De Rossi per la doppia sfida contro l'Inter
- 09:24 Sabatini: "Scudetto? La Roma una gioia da vedere, ma l'Inter è ancora favorita"
- 09:10 Hansi Muller: "Stoccarda non inferiore al Dortmund. Ecco come venni all'Inter"
- 08:56 GdS - Calhanoglu contrariato dall'infortunio. Offerta di rinnovo: la base fissa sarà molto più bassa
- 08:42 GdS - Calhanoglu fuori almeno tre gare, anche Zielinski ko: la scelta di Chivu in regia
- 08:28 Benitez: "Inter pazzerella, c'è un tema dominante. Con lo Stoccarda partita-trappola perché..."
- 08:14 GdS - Inter, nuova panchina per Lautaro: ecco quando tornerà titolare
- 08:00 GdS - Sindrome della vittoria, giocatori involuti e scelte di mercato: Inter, è allarme difesa
- 00:00 Chiuso per furto