Dopo le partite del 21 novembre di Serie C, il Giudice Sportivo della Lega Pro Stefano Palazzi ha certificato l'ingresso in diffida del difensore dell'Inter U23 Iwo Kaczmarski, ammonito nel corso della gara contro il Potenza. Terza sanzione per l'altro polacco Jan Zuberek, seconda per Mike Aidoo e per l'allenatore Stefano Vecchi; arriva il primo giallo per Richie Agbonifo, autore del gol vittoria.

È stata anche inflitta una multa di 100 euro al club lucano "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato una porzione della rete di protezione posta nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto)".