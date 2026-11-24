Intervistato da TMW Radio, Antonio Sabato, ex giocatore dell'Inter, dice la sua sulle valutazioni che il club nerazzurro dovrebbe fare su Hakan Calhanoglu: "Si ferma un po' troppo spesso. L'età avanza, i muscoli diventano più delicati poi. Quindi non so se si rinnoverà o meno. Ho dei dubbi, ma non per il giocatore, che è uno dei più forti play in circolazione, ma questi continui infortuni non sono semplici. Ultimamente ne ha avuti. Poi si gioca troppo e a quell'età o lo gestisci in un certo modo...ma se devi giocare ogni tre giorni è difficile".

Poi ha commentato il momento di alti e bassi dei nerazzurri: "Forse ci può essere un po' di presunzione, però Cristian Chivu continua a ruotare i centrali. Una idea la devi avere e insisti, altrimenti se cambi spesso diventa difficile assemblarsi bene. L'alternanza dietro crea solo confusione. Manuel Akanji è un centrale e deve giocare lì, non puoi ruotare in certe posizioni. Questo non dà tranquillità. Comunque le partite dopo la sosta sono sempre un punto di domanda, l'Inter però forse si adagia un po' troppo".