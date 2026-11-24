"Il peggior nemico dell'Inter è l'Inter stessa". Questa la sentenza di Antonio Cassano dopo il suicidio sportivo dei campioni d'Italia, che a Bergamo sono riusciti nell'impresa al contrario di pareggiare una partita 4-4 dopo essere stati in vantaggio tre volte. "Decide l'Inter se giocar bene, se giocar male - il pensiero di FantAntonio a 'Viva El Futbol '. Prende il Como e lo distrugge, lo mette ko. L'Inter decide le sorti del campionato perché è troppo più forte, più coraggiosa e più sicura. Sono convinto che l'Inter abbia una grandissima distanza sulla Roma, è la più forte in assoluto".

In seguito, Cassano parla così dei cambi tanto criticati di Chivu: "Chi è entrato dalla panchina è sempre più forte di quelli dell'Atalanta, non è che entrato uno del Pizzighettone. Poi apro e chiudo parentesi: Spence per me è una pippa, faceva panchina al Genoa, al Tottenham giocava e non giocava, poi si è ritrovato a giocare al Mondiale. Non mi piaceva tanto Dumfries, ma era funzionale a tutta fascia: scelgo tutta la vita lui o Diouf. Non so cosa stia succedendo col francese: era titolare fisso, ed è stato convocato anche da Zidane. Tutto d'un tratto, gioca sempre Spence, che è un giocatore improponibile. Ha rimesso lui in gioco l'Atalanta, regala il calcio d'angolo. Ha fatto una giocata al contrario come se il calcio nella tua testa non c'entrasse niente. Puoi giocare a basket, a baseball, tutt'altro. Uno che gioca nell'Inter e nell'Inghilterra non può fare un errore del genere".

Infine, Cassano torna sulla partita buttata via dai nerazzurri: "L'Inter era in gestione: ha fatto il 3-1, il 4-2. La qualità dell'Inter la vedi anche quando entra Jones, che è il centrocampista più forte dopo Calhanoglu perché Mkhitaryan ormai è in fase calante, nonostante abbia fatto una buona partita a Bergamo. Stankovic è un giovane, non posso pensare che entri 15 minuti e non corra. Non hai tolto Xavi, Iniesta e Messi... Quando criticano i cambi di Chivu, mi chiedo: se non metti Lautaro sul 4-2 quando lo metti? La gente critica Lautaro per cosa? Un mese e mezzo che sta fermo, l'hai buttato dentro sul 4-2 per farlo giocare un pochino. Non vai a pensare al disastro che l'Inter ha fatto, buttando via due punti".