Doppio ex di PSG e Roma, che domani si sfideranno in Champions League, Alessandro Florenzi parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport a proposito delle possibili chance di sgambetto dei giallorossi ai bi-campioni d'Europa: "Il PSG ha qualche assenza pesante, ma resta una squadra enorme, che parte in vantaggio come pronostico. La Roma si sta mettendo un po’ di pressione da sola, come a Manchester, dove sembrava che dovesse fare risultato per forza. Magari questa volta sarà diverso... Gian Piero Gasperini non deve andare a Parigi per vincere, ma per fare una prestazione importante. Se poi arriverà una sconfitta può anche starci".

Ha la sensazione che possa essere l’anno giusto per l’assalto allo Scudetto?

"Secondo me dipende tanto dalla Champions League. Sarò matto, ma se a gennaio la Roma fosse fuori dalla coppa non sarei così dispiaciuto. Lo dico perché ci sono passato anche io: al Milan abbiamo vinto lo Scudetto perché siamo usciti dalla Champions. Che è una competizione che toglie tanto a livello fisico e mentale, tra stress e viaggi. Uscire non è mai bello, ma se poi quelle forze le convogli sul campionato la cosa ti aiuta".