Gli esami a cui si è sottoposto Hakan Calhanoglu, questa mattina, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Il centrocampista turco si era fatto male domenica scorsa, attorno alla mezzora del primo tempo di Atalanta-Inter.
Sezione: Copertina / Data: Mar 24 novembre 2026 alle 15:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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