Ospite de 'La Tripletta', podcast della Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella ha parlato anche del suo legame con Hakan Calhanoglu, giocatore che ha allenato ai tempi del Milan e che poi ha ritrovato nella sua esperienza con la Nazionale turca: "Abbiamo instaurato un rapporto bello sin da subito, e di questo ne vado fiero perché Hakan è un ragazzo perbene, rispettoso del suo ruolo. Nel mio percorso mi ha aiutato, rimanendo sempre al suo posto, facendo il capitano e niente di più", le parole dell'Aeroplanino.

Negli ultimi anni, Calha è spesso stato frenato dagli infortuni, un tema caldo da inserire nel dossier del rinnovo che l'Inter sta preparando in queste settimane prima di sottoporlo al suo entourage: "E' un giocatore straordinario, c'è da capire questo discorso degli infortuni che lo fa soffrire mentalmente - spiega Montella -. Gli pesa, gli dà fastidio questa cosa qua, e mi dispiace. Deve trovare l'origine del problema, non solo cercare di curarlo. Probabilmente, non sono ancora riusciti a individuare l'origine di questi continui infortuni che sono leggeri ma fastidiosi perché non gli permettono di trovare il ritmo partita".