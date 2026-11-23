All'indomani del pazzo 4-4 maturato a Bergamo contro l'Atalanta, oggi l'Inter si è ritrovata al centro sportivo di Appiano Gentile per cominciare a pensare al prossimo impegno in calendario: la sfida di Champions League contro lo Stoccarda, in programma mercoledì sera, a San Siro.

Cristian Chivu ha diretto il classico allenamento post-partita dividendo il gruppo in due parti: chi è partito tra i titolari alla New Balance Arena ha svolto un lavoro di scarico, mentre gli altri giocatori non impiegati o in campo per pochi minuti sono stati protagonisti di una seduta normale.

Come appreso da FcInternews.it, Piotr Zielinski, ieri assente, ha svolto un allenamento personalizzato e solo domani, giorno di vigilia della gara europea contro i tedeschi, si capirà se tornerà a disposizione.