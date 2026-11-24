"Non vedo l'ora di tornare a Milano, a San Siro, anche per tirare fuori poi il mio dialetto milanese". Hansi Muller comincia con un po' di ironia la sua intervista a La Gazzetta dello Sport da doppio ex di Inter-Stoccarda. L'Italia, racconta, "mi ha migliorato come persona, mi ha arricchito con amicizie profonde, sempre attive".

Muller racconta di aver già sfiorato l'Inter nel 1980, ma i nerazzurri presero Prohaska. "Due anni dopo, l'austriaco è andato alla Roma: loro si sono ripresentati. Beltrami mi ha portato un modellino di San Siro in miniatura, con una base di marmo, lo stadio bellissimo, con lo stemma dell'Inter. Mi disse: "In questo stadio tu puoi giocare". Non ho mai dimenticato quel momento. E quella riproduzione del Meazza l'ho donata al museo del calcio tedesco di Dortmund . Cosa significava l'Inter a quei tempi? Tre aspetti: primo, aveva sempre un grande nome. Secondo è chiaro che potevi guadagnare di più, un argomento che aiuta nel cambiare la società o andare all'estero. Però la terza cosa, vista anche oggi, è per me la più importante: vivere in un altro paese, in un posto eccezionale come I'Italia, imparare la lingua, adattarsi a questo ambiente, alla cultura, a un modo di vivere ti fa crescere".

Oggi c'è un'altra Inter. "Negli ultimi anni è sempre in cima, tra scudetti e finali di Champions. Per gli avversari è sempre una partita molto attraente, importante. Tu quindi devi essere sempre al 100%, ma è difficile presentarsi sempre perfetto. Se ti manca solo il 5% gli altri ne approfittano. Che squadra è lo Stoccarda? Noi diciamo wundertüte, il sacchetto delle sorprese, non sai cosa trovi. Non ha una sola faccia. Però l'Inter non deve sottovalutarla. Se i suoi osservatori hanno visto la prima mezzora con l'Atletico, non succederà. È una squadra con molti mancini. Anche quattro o cinque possono essere titolari. E parlo da mancino, noi siamo meno prevedibili, un po' come nel tennis. Il Borussia Dortmund non è migliore dello Stoccarda. Sono primi in Bundesliga, però con noi hanno vinto con molta fortuna, non è al livello del Bayern".

C'è anche un passaggio che riguarda Pio Esposito. "Ragazzo eccezionale, visto anche in Nazionale, sta facendo grandi cose".