Su Tuttosport parte la critica a Cristian Chivu per alcune mosse a Bergamo che, col senno del poi, non hanno funzionato a dovere, portando fino al 4-4 finale dopo una gara a tratti dominata.

Secondo il quotidiano, il tecnico "domenica ci ha messo molto del suo con cambi alquanto discutibili. Senza Calhanoglu (infortunato) ha tolto pure Barella e Mkhitaryan, il che ha fatto perdere le distanze tra reparti alla squadra, ma forse l’errore più grave è stato toccare la difesa per mettere Akanji al posto di Dimarco e non rimpiazzare l’esterno con uno tra Diouf o Luis Henrique: Bastoni al centro stava giocando bene e sull’azione del rigore ci sarebbe stato Carlos Augusto su De Ketelaere, ovvero il miglior giocatore su cui oggi può contare l’Inter".