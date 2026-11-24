Prima di accomodarsi nella sala conferenze della Pinetina, Nicolò Barella si è presentato ai microfoni di Sky Sport per anticipare i temi di Inter-Stoccarda; "Siamo pronti, sappiamo che la Champions è una competizione bella da giocare e che dà fiducia. San Siro aspetta queste partite e cercheremo di mettere la nostra versione migliore in campo", le parole del centrocampista sardo.

Hai una fasciatura sulla gamba, come stai?

"Bene, logicamente, con così tante partite ravvicinate ci sono piccoli problemi o fastidi con cui bisogna convivere. Questa è sempre stata la mia carriera e continuerò a farlo finché il mister l'accetta. Sono a disposizione ed è questa la cosa importante".

I cali visti nella gara con l'Atalanta sono campanelli d'allarme? Come li interpreti?

"Verso l'Inter c'è grande aspettativa ed è anche giusto perché è una squadra forte. Ma poi vedo che siamo ancora là, è tutto aperto in Champions, protremmo avere qualche punto in più in Europa. Dobbiamo lavorare sulla gestione delle partite, sulla lucidità. Ci sono situazioni e momenti della stagione in cui ci sono cose che vengono difficili ma guardo al bicchiere mezzo pieno. Sapendo che ci sono cose da migliorare".

Perché una squadra così forte subisce tanti gol? Manca cattiveria o è un problema tattico?

"Col Como lo abbiamo dimostrato. Se siamo centrati in una partita, è difficile crearci dei problemi. Quando le situazioni ci portano tranquillità, il relax non va bene e quello in alcune partite lo paghi, anche se non accade sempre. Dobbiamo leggere meglio le situazioni, essere lucidi".

Cosa perde l'Inter senza Calhanoglu? Che effetto fa vedere un Pio così?

"Calha è un'assenza importante, uno dei centrocampisti più forti del mondo. Ci mancherà sicuro. Abbiamo giocatori con caratteristiche diverse che sanno giocare nel suo ruolo e daranno quello che devono dare. Lo aspettiamo. Ci sta che ci siano degli infortuni con tante partite. Quanto a Pio, gli faccio i complimenti per quello che sta vivendo e per il ragazzo che è, anche da ragazzino, quando si allenava con noi dalle giovanili, ha sempre messo al primo posto la squadra. Non ha mai avuto ego e quando lavori così il calcio ti ripaga. E così ora sta vivendo questo momento con l'Inter e la Nazionale. E speriamo sia così fino a fine carriera".