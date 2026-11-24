Walter Sabatini è convinto che nella lotta Scudetto ci sarà la Roma fino alle fasi finali del campionato italiano. "La Roma combatterà fino all'ultima giornata ma io vedo ancora l'Inter favorita. Rivincerà lo scudetto. Però la squadra di Gasperini regala gioia a vederla giocare", dice il dirigente alla Gazzetta dello Sport.

"L'allenatore è straordinario, la squadra se ne rende conto e risponde ai suoi comandi in maniera altrettanto straordinaria. La Roma è formidabile per unità di intenti, spirito e impeto. Voglio citare alcuni romanisti fuori dai soliti noti. Koné è un centrocampista poderoso, uno dei migliori della Serie A. Accanto a lui Cristante si sta riproponendo a ottimi livelli, e poi tutti i difensori, Hermoso in particolare. Lo spagnolo si inserisce, sa cambiare gioco, fa partire bene l'azione".