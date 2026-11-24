Intervistato da RadioSei, Fabio Liverani, ex centrocampista della Lazio, spegne un po' l'ardore intorno alla squadra biancoceleste capolista solitaria della Serie A: "Ad oggi la parola Scudetto è difficile da pronunciare per tante cose, se pensi da dove sei partito, se guardi la rosa di altre squadre. Però parlare del quarto posto credo sia lecito, non sarà semplice ma la Lazio ha dimostrato sul campo che si può pensare a questo. La Lazio deve competere sempre per l’Europa, dalla Conference in su. Dalla Conference in giù, per la Lazio, la stagione è sempre negativa. Tra due mesi analizzeremo quello che sarà, ad oggi credo si possa giocare per la Champions League".