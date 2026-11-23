Pio Esposito non è riuscito a godersi del tutto la prima tripletta in Serie A della carriera. "Un boccone amaro da masticare, ma il 4-4 finale non può assolutamente cancellare la prima tripletta in Serie A - si legge sul Corriere dello Sport -. Novembre è diventato il mese di Pio Esposito: 8 gol nelle ultime cinque partite tra campionato, Champions League e nazionale, sintomo di un giocatore cresciuto esponenzialmente nel giro di venti giorni".

"I 77 minuti ai danni della Dea - prosegue l'articolo - restituiscono l'istantanea di un attaccante consapevole, esploso definitivamente nel giro di poche settimane. Lo si era percepito in azzurro, la prova del nove ieri sera alla New Balance Arena: Esposito è stato il giocatore interista che ha toccato meno palloni nel primo tempo, soltanto 14, ma tutti con cognizione di causa, senza sbavature né imprecisioni. Quattro azioni pericolose su quattro conclusioni, due gol a referto: soltanto il riflesso illogico di Sportiello da due passi ha rimandato la gioia della prima tripletta".



"Il miglioramento netto si percepisce soprattutto se si paragonano i numeri dello scorso campionato. Alla dodicesima giornata aveva segnato soltanto una rete, quella in casa del Cagliari (7 a fine stagione). Ieri sera ha raggiunto quota 6 in Serie A, con praticamente due terzi di campionato a disposizione per ritoccare il record personale e arrivare in doppia cifra".