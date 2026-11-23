Pio Esposito non è riuscito a godersi del tutto la prima tripletta in Serie A della carriera. "Un boccone amaro da masticare, ma il 4-4 finale non può assolutamente cancellare la prima tripletta in Serie A - si legge sul Corriere dello Sport -. Novembre è diventato il mese di Pio Esposito: 8 gol nelle ultime cinque partite tra campionato, Champions League e nazionale, sintomo di un giocatore cresciuto esponenzialmente nel giro di venti giorni".
"I 77 minuti ai danni della Dea - prosegue l'articolo - restituiscono l'istantanea di un attaccante consapevole, esploso definitivamente nel giro di poche settimane. Lo si era percepito in azzurro, la prova del nove ieri sera alla New Balance Arena: Esposito è stato il giocatore interista che ha toccato meno palloni nel primo tempo, soltanto 14, ma tutti con cognizione di causa, senza sbavature né imprecisioni. Quattro azioni pericolose su quattro conclusioni, due gol a referto: soltanto il riflesso illogico di Sportiello da due passi ha rimandato la gioia della prima tripletta".
"Il miglioramento netto si percepisce soprattutto se si paragonano i numeri dello scorso campionato. Alla dodicesima giornata aveva segnato soltanto una rete, quella in casa del Cagliari (7 a fine stagione). Ieri sera ha raggiunto quota 6 in Serie A, con praticamente due terzi di campionato a disposizione per ritoccare il record personale e arrivare in doppia cifra".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 14:55 Traguardo importante per Barella: ieri a Bergamo la 350esima con l'Inter
- 14:45 Esposito a SM: "Rigore esagerato? Non commento. Andava chiusa"
- 14:40 Rinnovi, Calhanoglu farà le sue valutazioni. L'Inter parlerà anche con Zielinski
- 14:25 Lesione al bicipite femorale: Napoli, si prevede lungo stop per Vergara
- 14:11 Carnesecchi, serio l'infortunio prima del match con l'Inter: dovrà operarsi
- 13:57 Trevisani: "Ecco qual è il vero problema dell'Inter"
- 13:43 Il Genoa perde Colombo: lesione del legamento crociato del ginocchio
- 13:28 Letexier e l'Inter, un anno dopo: l'ultima volta fu a fine novembre 2025
- 13:14 Javier Zanetti avvistato a Verona: il vicepresidente vicino al figlio Tomas
- 12:59 Inter-Genoa, biglietti settore ospiti vietati ai residenti di due province
- 12:45 Marelli si espone: "Rigori di Atalanta-Inter, ecco tutta la spiegazione"
- 12:35 Esposito: "Fatico a godermi la tripletta, ci siamo fatti portare via 2 punti"
- 12:29 Bergomi: "L'Inter pecca in superficialità, dietro manca qualcosa"
- 12:14 Sky - Domani gli esami per Calhanoglu. L'Inter nutre una speranza
- 12:00 videoDalla FASE DIFENSIVA alla QUINTA PUNTA fino a MARESCA: il film horror di ATALANTA-INTER
- 12:00 Pavard in conferenza: "Questa squadra non può permettersi certe disattenzioni"
- 11:45 Quote: Inter ancora nettamente favorita per lo Scudetto
- 11:30 Inter-Stoccarda, gli orari di allenamenti e conferenze della vigilia
- 11:16 Settore giovanile, i risultati del weekend: spicca il derby d'Italia U20, poker dell'U18
- 11:02 Angolo Tattico - L'Inter perde le distanze, la Dea aumenta i giri sulle corsie
- 10:48 CdS - Novembre, un mese da Esposito: otto gol in cinque partite
- 10:34 Inter-Stoccarda, designazione "francese" per la Champions League
- 10:20 Pazzini: "Inter, troppi errori dei singoli. Aveva già chiuso la partita tre volte"
- 10:06 Mauro: "Rigore di Bastoni un'umiliazione per il calcio. Calhanoglu? Guarda caso..."
- 09:52 Pagelle TS - Pepo Martinez da 7. Pio mezzo punto in meno perché...
- 09:42 Cesari: "Zappacosta? Ecco cosa avrei fatto se fossi stato Maresca. Bastoni? Ormai..."
- 09:24 Ranocchia: "L'unico problema dell'Inter è l'Inter. Partita sul trend del campionato"
- 09:10 Bergonzi: "Il rigore per l'Atalanta non c'è. Zappacosta? Giusto il giallo". Ma lo studio si "ribella"
- 08:56 Adani: "Inter rischia col fuoco, 17 gol presi sono un problema. Se penso al Como..."
- 08:42 P. Esposito: "Fatico a spiegare il risultato, noi arrabbiati. Io come Vieri? Serve equilibrio"
- 08:28 Pagelle CdS - Pio nuova stella del firmamento. Jones troppo molle
- 08:14 Pagelle GdS - Thuram "solo" da 7. Carlos Augusto il meno colpevole
- 08:00 L'Inter e il volo di Icaro: la tracotanza che punisce i superbi
- 00:06 videoAtalanta-Inter 4-4, Tramontana: "Cambi tragici, Sucic pessimo. Il rigore di Bastoni? Ci prendono per..."
- 00:00 Un'occasione buttata via e 10 passi indietro
- 23:57 Kessie in conferenza: "Contenti del pareggio, ripartiamo da questi ultimi minuti"
- 23:55 Atalanta, De Ketelaere: "Bello rimontare l'Inter così, punto importante"
- 23:54 Atalanta, Elmas a DAZN: "Dovevamo fare di più per questa bellissima tifoseria"
- 23:53 Pavard a ITV: "Siamo arrabbiati e delusi, sul 4-2 sembravamo in controllo"
- 23:50 Atalanta-Inter, la moviola: Maresca valuta bene gli episodi nelle due aree di rigore
- 23:48 Chivu in conferenza: "Calhanoglu ha chiesto il cambio, qualcosa ha sentito"
- 23:47 Esposito a ITV: "L'abbiamo buttata via e questo non deve succedere"
- 23:42 Pavard a DAZN: "Deluso e arrabbiato per i 4 gol concessi. Ora rialziamo la testa"
- 23:35 Sarri in conferenza: "Un punto preso contro una delle squadre più forti d'Europa"
- 23:35 Chivu a ITV: "Rammarico grandissimo, tre volte in doppio vantaggio..."
- 23:32 Atalanta, Kessie a DAZN: "Per me un piccolo derby, meno male ho segnato alla fine"
- 23:30 Chivu a DAZN: "Fallito l'esame di maturità, due punti regalati. Siamo stati leggeri"
- 23:30 Atalanta-Inter, Esposito detta legge: il dato storico impressionante
- 23:20 Sarri a DAZN: "Fragilità difensiva un difetto. De Ketelaere ha un potenziale straordinario"
- 23:01 Atalanta-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:52 Atalanta-Inter, le pagelle - Pio, che serata. I cambi stavolta danneggiano
- 22:47 Capogiro Inter a Bergamo: l'Atalanta rimonta 3 volte e strappa il 4-4
- 22:41 Atalanta-Inter, Fischio Finale - Chivu non riparte da dove aveva finito: pazzo 4-4 a Bergamo
- 22:40 liveIn DIRETTA con il POST PARTITA di ATALANTA-INTER: COMMENTI e ANALISI. COLLEGAMENTO da STADIO
- 20:12 Atalanta, Giuntoli a DAZN: "Sarri? Ha grande esperienza, penso sia sulla strada giusta"
- 20:10 Chivu a DAZN: "A Bergamo gara tosta. Pavard-Spence? Non faccio esperimenti"
- 20:00 Mkhitaryan a ITV: "Atalanta non al meglio, ma restano pericolosi"
- 19:58 Serie A, il Frosinone crolla a San Siro: il Milan stravince per 5-1
- 19:57 Mkhitaryan a DAZN: "Complimenti a Chivu per la Panchina d'Oro, ma abbiamo obiettivi più importanti"
- 19:50 Atalanta, Bellanova a DAZN: "Per fare punti contro l'Inter serve la gara perfetta"
- 19:45 Pochettino, esordio amaro: lo United perde 4-0 col Liverpool ed è penultimo
- 19:30 Giaccherini: "Conte vuole allenare, fatica lontano dal calcio"
- 19:15 Sky - Atalanta-Inter, Chivu sorprende a centrocampo. La scelta su Lautaro
- 19:00 Minaudo: "L'Inter ha rappresentato tutto per me. All'Atalanta gli anni più belli"
- 18:45 Compagnoni: "Spence ormai è una garanzia, curioso per Jones dal 1'"
- 18:16 Benitez, la foto di Mourinho e Leonardo: i retroscena di Materazzi
- 18:15 Corsa alla presidenza FIFA, anche la CAF africana appoggia Infantino
- 18:00 Milan, Amorim: "I principi di altre squadre sono più chiari dei nostri"
- 17:45 Roma, Mora: "Scudetto? Noi pensiamo una partita alla volta"
- 17:30 Atalanta-Inter, la Dea subisce tanto: media di 1,8 gol incassati a partita