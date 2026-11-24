Dopo l'arrivo nel pomeriggio a Milano, lo Stoccarda è giunto a San Siro per ricognizione e conferenza stampa della vigilia del match contro l'Inter. Così si pronuncia in merito alla partita il tecnico biancorosso Sebastian Hoeneß. Che parte dalle condizioni della rosa: "Tutti coloro che potevano essere registrati sono qui. Nessuno è venuto qui solo per fare il turista", confermando quindi che Angelo Stiller è in forma per giocare. Tuttavia, l'allenatore non ha rivelato se tornerà subito titolare.

Un parere sull'Inter.

"Ho visto Atalanta-Inter live, ma anche altre partite in differita. La squadra è molto ben organizzata. Il loro punto di forza principale è la combinazione di un'ottima organizzazione con e senza palla, unita alla qualità individuale. Funzionano benissimo come collettivo. Vogliamo lottare contro una grande squadra. Abbiamo visto tutti insieme la partita con l'Atalanta, osservando i loro meccanismi. Cercano di giocare di sponda sulla punta. Federico Dimarco poi ha un piede sinistro che non devo neanche raccontarvi Vogliamo misurarci con i migliori".

Su San Siro.

"Sono rimasto impressionato dallo stadio. È in piena espansione. Ci sono stato da spettatore quando ero adolescente. È uno stadio con una storia incredibile, non solo in termini di competizioni per club. Qui si sono giocati anche i Mondiali del 1990. Siamo entusiasti di poter far parte di nuovo di questa storia. Non vediamo l'ora di giocare in questo stadio, con la squadra e di vivere l'atmosfera".

Lo Stoccarda al momento è davanti all'Inter di un punto in classifica.

"Era impossibile aspettarsi di avere un punto in più di loro. Siamo davanti e faremo di tutto perché l'Inter rimanga dietro. Ci vogliamo misurare contro loro, sono tra le più grandi squadre in Europa. Noi siamo in grado di tenere testa anche ad avversarie così forti".

Inter reduce dal 4-4 contro l'Atalanta.

"Non penso che l'Inter giocherà con la stessa difesa di Bergamo. Ci sono anche delle defezioni, ma hanno una squadra fantastica e noi dobbiamo mostrare di cosa siamo capaci, sfruttando magari i loro punti deboli. Abbiamo una grande sfida davanti a noi".