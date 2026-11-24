Dopo aver annunciato che un giorno avrebbe fatto rivelazioni scioccanti sul suo addio discutibile all'Inter nell'estate 2023, rivelazioni mai arrivate da allora, Romelu Lukaku lancia un'altra volta il sasso a una settimana dall'addio alla Nazionale belga che, a quanto pare, non è stato così sereno. A parlarne, ospite del podcast 'Ongefilterd', è il suo amico ed ex compagno nei Diavoli Rossi, Radja Nainggolan, che con Big Rom ha condiviso anche l'esperienza in nerazzurro.

Spoiler

L'ex centrocampista si è dunque limitato a mandare in diretta uno spoiler di quello che potrebbe accadere: "Sono stato al telefono con Romelu per un'ora. Mi ha detto: 'Radja, puoi dire soltanto che una bomba sta per scoppiare'. Questa faccenda non è quindi conclusa. Di cosa sta parlando? Non lo so. C'erano problemi interni tra lui e una certa persona. Ma non voglio dire di più, perché è qualcosa che Romelu rivelerà da solo. Non posso parlare dei suoi sentimenti, ma era un po' amareggiato, deluso e frustrato".