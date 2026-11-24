Si chiude con un’archiviazione l’inchiesta sulle presunte “bussate” nella sala VAR di Lissone, la vicenda che aveva acceso i riflettori sul funzionamento del sistema di revisione arbitrale e sulle possibili interferenze durante le partite. Il giudice di Monza, come riportato da Il Giorno, ha disposto l’archiviazione del procedimento che aveva coinvolto l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l’ex supervisore Var Andrea Gervasoni e gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo.

Al centro degli accertamenti c’erano alcuni episodi legati alle presunte segnalazioni provenienti dall’esterno della sala VAR, indicate come possibili tentativi di richiamare l’attenzione degli operatori durante le revisioni delle immagini. Una vicenda che aveva alimentato dubbi e polemiche sull’autonomia di chi era chiamato a prendere decisioni arbitrali e sulle procedure adottate all’interno della struttura di Lissone.

Nel corso dell’indagine, la Procura aveva evidenziato alcune criticità di carattere istituzionale e organizzativo, ritenendo necessario approfondire il funzionamento del sistema e le modalità di gestione delle comunicazioni. Tuttavia, gli elementi raccolti non sono stati considerati sufficienti per sostenere un’ipotesi di reato e giustificare un procedimento penale. La decisione del giudice mette dunque fine alla vicenda sul piano giudiziario, escludendo la necessità di proseguire l’azione penale nei confronti delle persone coinvolte.