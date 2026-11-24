"Si resta spiazzati dinnanzi a certe serate: avanti di due, sempre in controllo, con un attaccante come Pio Esposito che pure in Nazionale sta facendo cose enormi, subisce la reazione dell'Atalanta, che ha meriti grossi ci mancherebbe, e butta via una vittoria che pareva blindata". Così Rafa Benitez commenta il 4-4 di Bergamo dalle colonne della Gazzetta dello Sport.

"È un'Inter pazzerella, come suol dirsi: prima andava sotto e rimontava; ora scappa e si fa riprendere. Segna tantissimo ma subisce altrettanto e immagino che questo rappresenti il tormento di Chivu, di cui ho letto le riflessioni: riuscire a trovare l'equilibrio che manca è la sua missione, lo comprendo. Gli infortuni? L'Inter fa appena in tempo a ritrovare Lautaro Martinez e perde Calhanoglu. È chiaro che sono preoccupazioni anche queste, che si aggiungono a quelle del calendario. Lo Stoccarda, come qualsiasi tedesca di rango, è un'insidia e queste sono partite-trappola. Poi ci saranno la trasferta a Dortmund, mai facile, e il Liverpool a San Siro. Non è consentito rallentare, non proprio ora".

"Se il 4-4 di Bergamo lascerà scorie? Si fa in fretta a dimenticarlo, anzi si deve. E in questo sarà d'aiuto la personalità di Chivu. Certe fasi negative vanno risolte con le soluzioni che si trovano nello spogliatoio e con il lavoro. Diciassette reti subite in campionato rappresentano il tema dominante delle analisi dell'allenatore, che essendo stato un difensore di portata internazionale ci metterà le mani. Il primo ad avere un quadro limpido di questa Inter è lui, fidatevi».