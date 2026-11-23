Le pagelle del Corriere dello Sport partono con il 5,5 a Chivu: "Un pareggio a Bergamo ci può anche stare, ma il modo andrà analizzato con attenzione". Sufficienza tra i pali a Martinez, anche se "non trasferisce sicurezza e tranquillità alla squadra". Voto 6 anche a Pavard, mentre Bastoni è da 5: "Macchia una buona prova col tocco sfortunato di mano che porta al rigore". E' invece da 5,5 la gara di Carlos Augusto, che "non ruba l'occhio ma fa il suo".

A centrocampo 6 a Spence, che "si è impadronito della catena destra nerazzurra in un batter d’occhio". Sette in pagella a Barella, che "quando mette in campo l’intensità mostrata a sprazzi a Bergamo, si fa incontenibile". Male Jones dalla panchina, "lento e compassato". Sufficiente Calhanoglu, così come Sucic che "mette ordine ma fino a un certo punto" e "diventa protagonista con la relizzazione dal dischetto". Voto 6 anche a Mkhitaryan, "solita prestazione di sacrificio e sostanza". Senza voto Stankovic, 6,5 a Dimarco che "pennella a modo suo la palla sulla testa di Esposito per il raddoppio nerazzurro". Male il subentrato Akanji, 5.

In attacco 7,5 a Thuram: "Per una volta in versione assistman. Lascia le luci della ribalta al suo compagno di reparto, ma trova comunque il modo di mettere lo zampino con l’assist per il tris e procurandosi il penalty del poker". Partita da 9 per Pio Esposito: "La nuova stella nel firmamento interista porta a casa il pallone e una scarica d’adrenalina clamorosa: ci ha preso gusto e non intende fermarsi più". Senza voto Lautaro.

Nell'Atalanta 7 a Sarri, 8 a De Ketelaere e 7 al subentrato Rowe.