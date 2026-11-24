Sebastian Hoeness, allenatore dello Stoccarda, presenta la partita di domani a San Siro contro l'Inter ai microfoni di Sky Sport: "Significa tantissimo per me giocare a San Siro, per noi è la partita più importante della stagione. Sfidiamo un club con una grande tradizione, in uno stadio eccezionale e con un allenatore super. Sarà puro calcio quello di domani, non vediamo l'ora".

Come mai andate meglio in Europa rispetto alla Bundesliga?

"Abbiamo giocato buone partite in Champions, mentre in patria abbiamo faticato a tirare fuori le prestazioni migliori. Forse anche con l'Atletico Madrid abbiamo faticato nell'ultima mezz'ora ad esprimere le nostre qualità. Sicuramente abbiamo fatto di più ma la nostra posizione è buona e speriamo di poter risalire in classifica".

Un'opinione sull'Inter e su Chivu?

"L'Inter è una squadra fantastica, con un'identità chiara e inconfondibile e con individualità eccezionali. Hanno perso due partite nelle ultime dieci tra campionato e Champions, giocano molto bene, ben organizzati a livello tattico e con ottime individualità. È una di quelle squadre con le quali dobbiamo essere contenti di giocare".