ATM fa sapere che domani, mercoledì 25 novembre, in occasione di Inter-Stoccarda di Champions League, le linee della metropolitana M1 ed M5 chiuderanno più tardi, con l'ultimo treno in servizio da Lotto verso Sesto San Giovanni (non al contrario) che partirà dal capolinea all'una. Stesso discorso per i treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Chiudono, invece al solito, orario le linee M2, M3, M4 e le tratte M1 Pagano-Bisceglie, Lotto-Rho e Sesto > Lotto. Ecco tutte le informazioni utili:

Pianificate per tempo il vostro viaggio

Nel pomeriggio le linee M1 e M2 potrebbero essere rallentate dai tifosi diretti allo stadio. Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, alcuni treni saranno riservati agli spostamenti della tifoseria. Considerate maggiori attese nelle stazioni nel pianificare il vostro viaggio.

Cambiare a Lotto tra M1 e M5

Durante lo spostamento dei tifosi, il corridoio della stazione Lotto che collega M1 e M5 chiude. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.

Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono poco prima della fine della partita

Su disposizione della Questura, chiuderemo le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta sul finire della partita. Uscendo dallo stadio, usate le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungete a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.

Linea 16

Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram fanno capolinea a San Siro Stadio come al solito, ma saltano al fermata prima (quella di piazza Axum).

Durante la partita i tram partono da via Dessié.

A fine partita, per un’ora circa, i tram partono dal normale capolinea di San Siro Stadio, ma saltano la fermata dopo (quella di via Dessié).

Linea 49

A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì.

A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

Linee 64 e 80

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.

Linee 78 (in servizio fino alle 22 circa) e Q78 (in servizio dopo le 22)

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.

Linea 98

A fine partita, per un’ora circa, i bus non fanno servizio tra piazzale Segesta e il capolinea di Lotto. Saltano la fermata di via Gavirate e il capolinea di piazzale Lotto.