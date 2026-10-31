Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Milan.

"Non mi aspettavo un derby così brutto. Squadra senza anima dall'inizio, formazione senza senso, cambi tardivi. Non posso pensare che l'Inter scenda in campo in questa maniera. Dovresti avere una voglia matta di andare in casa del Milan e di avere una voglia vincere matta. Abbiamo perso ogni duello e scontro. I gol presi sono ridicoli. Secondo tempo di una pochezza imbarazzante, oggi è ingiusticabile. Questo è un derby ca**o".