Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Milan.
"Non mi aspettavo un derby così brutto. Squadra senza anima dall'inizio, formazione senza senso, cambi tardivi. Non posso pensare che l'Inter scenda in campo in questa maniera. Dovresti avere una voglia matta di andare in casa del Milan e di avere una voglia vincere matta. Abbiamo perso ogni duello e scontro. I gol presi sono ridicoli. Secondo tempo di una pochezza imbarazzante, oggi è ingiusticabile. Questo è un derby ca**o".
Sezione: Vento di Tramontana / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 23:59
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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