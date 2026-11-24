L'obiettivo dell'Inter è provare a recuperare Hakan Calhanoglu per l'ultima gara del 2026: la finale di Supercoppa italiana contro la Lazio del prossimo 22 dicembre. Queste le informazioni che filtrano da Appiano Gentile, raccolte da FcInternews.it, dopo che il club ha diramato il bollettino medico in cui si spiega che gli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista turco hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Problema accusato attorno alla mezzora della sfida di domenica scorsa contro l'Atalanta.