Dimenticare il pareggio dal sapor di sconfitta di Bergamo e continuare la striscia positiva in Champions League dopo le due vittorie consecutive con Shakhtar e Feyenoord: questi i propositi dell'Inter, domani impegnata a San Siro contro lo Stoccarda. Una sfida che Cristian Chivu inquadra così nella sala stampa della Pinetina attraverso le domande dei giornalisti presenti, tra cui il nostro inviato:
Come sta Lautaro? Può partire dal 1'? Thuram non ha fatto il torello...
"Per noi la Champions è un'altra occasione, partiamo da questa cosa che è la più importante. E' la quinta partita, conosciamo tutti la classifica e siamo consapevoli delle nostre ambizioni. Sappiamo anche che lo Stoccarda è aggressivo e intenso, forte, una squadra che ha fatto vedere tante cose buone in questa stagione. Dobbiamo essere pronti per fare del nostro meglio domani. Per quanto riguarda gli attaccanti, sono tutti e tre a disposizione: domani vedrete le scelte".
Domani è l'occasione per voltare pagina dopo il 4-4 contro l'Atalanta.
"L'Inter non può essere giudicata per uno spezzone di partita non fatto bene. Negli ultimi anni ha dimostrato, lo dicono anche i numeri. Sappiamo cosa non ha funzionato negli ultimi 10' di Bergamo. Ma dobbiamo fare un'analisi lucida, senza perdere di vista quanto fatto di buono nelle ultime tre. Serve un po' più di equilibrio nell'analisi, abbiamo analizzato ciò che è successo domenica e abbiamo tratto le nostre conclusioni. Cercheremo di migliorare come sempre, limando i difetti. Quello che conta oggi è la gara di domani".
Domani la vittoria è obbligatoria, i 10' finali di Bergamo somigliano agli approcci sbagliati in altre gare?
"Noi abbiamo l'obbligo di essere l'Inter, la nostra miglior versione. C'è poco da dire, è banale parlare di vittorie, sconfitte e pareggi. Sappiamo quanto di buono abbiamo fatto negli ultimi anni, la società ha fatto un'Inter degna dal punto di vista internazionale. L'Inter è stata messa ai vertici del calcio europeo. Sappiamo le cose che non funzionano, questa parte negativa genera titoli e attira più attenzioni dal punto di vista mediatico. Noi dobbiamo essere lucidi e capire che vanno limate certe cose per avere continuità in tutta la stagione".
La fase difensiva non sta funzionando bene, avete trovato la soluzione? Si sono visti vecchi vizi...
"Vecchi vizi no, non mi sembra che l'Inter sia una squadra che si fa rimontare, succedeva il contrario al massimo. Possiamo analizzare cosa non ha funzionato negli ultimi dieci minuti, lo abbiamo fatto. Questa squadra ha mostrato carattere negli anni, lo ha tirato fuori, altrimenti non avrebbe ottenuto quei risultati. Non è giusto parlare di dieci minuti dove c'è stato un calo di concentrazione. Quando parliamo di fase difensiva, parliamo di pensiero comune. Parlando della gara di Bergamo, abbiamo fato una buona fase difensiva in una parte della partita, poi dovevamo fare meglio nel finale".
Il problema della fase difensiva è questione di uomini, mentale o tattica?
"Io parlo del collettivo, si difende in undici, non con il nome o di reparto. Abbiamo l'obbligo di difendere come collettivo, non è giusto parlare dei singoli. Il calcio è un gioco di squadra, non si possono separare le due fasi, con e senza palla".
Come sta Stones?
"John sta meglio, domani, come a Bergamo, sarà convocato".
Zielinski come sta?
"Piotr non sarà a disposizione domani".
Giocherà Sucic in mezzo al campo?
"La mia preoccupazione è trasmettere certezze alla squadra, questa è la mia premura nella preparazione alla partita. I giocatori devono sentirsi a loro agio, certe improvvisazioni non possiamo farle. Abbiamo a disposizione cinque centrocampisti, le scelte le vedrete domani".
Dopo tre mesi di stagione, secondo lei la rosa va bene così? Si aspetta qualcosa a gennaio dal mercato?
"Abbiamo doppi ruoli in qualsiasi posizione, addirittura abbiamo un centrocampista in più. La rosa è competitiva, non faccio supposizioni sul mercato, non sarebbe corretto nei confronti dei miei giocatori che io reputo come i migliori al mondo. Io mi comporto così con loro, è inutile parlare di cose che potrebbero avvenire nel futuro. Non cerchiamo scuse relativamente al calendario, sul fatto che dobbiamo giocare ogni 72 ore. Siamo abituati, la squadra preferisce giocare che allenarsi. Parliamo di giocatori bravi, che negli ultimi sei anni si sono presi palcoscenici importanti. Parliamo di una squadra che ha fatto tre finali europee, parliamo di giocatori internazionali. Ogni volta che scendiamo in campo dobbiamo essere la nostra miglior versione anche all'interno di un calendario affollato".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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